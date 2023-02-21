В США мужик с мечом наперевес напал на полицейских

И за пару секунд его превратили в решето.
Задержания в США проходят по-разному. Иногда приезжает одна машина и копы спокойно скручивают нарушителя, а бывает и по-другому. Когда собирается несколько авто, из них выбегают с десяток полицейских и начинается пальба.
Так и случилось в Лос-Анджелесе. Силовики решили остановить машину для проверки документов, а вместо этого мужик за рулём дал по газам. В итоге его всё равно тормознули и тогда он вышел с мечом в руке. Судя по координации и речи, был пьян или под веществами. После предупредительного выстрела он сделал неуверенный шаг вперёд, как-будто споткнулся, и полицейские открыли ураганный огонь.
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И нифига он не оступился, а побежал на полицию с мечом, это хорошо видно.
И мозгов там явно не было, так как поступок был откровенно суицидальным.
("А третья ваша ошибка: вы всегда приходите на перестрелку с ножами." (с) анекдот )