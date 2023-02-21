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В США мужик с мечом наперевес напал на полицейских

В США мужик с мечом наперевес напал на полицейских

Автор:
21 февраля 2023 15:04
Сообщество : Криминал
Метки: Лос-Анджелес   США   задержание   копы   машина   меч   нарушитель   огонь   полицейские   решето   
811
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И за пару секунд его превратили в решето.

Задержания в США проходят по-разному. Иногда приезжает одна машина и копы спокойно скручивают нарушителя, а бывает и по-другому. Когда собирается несколько авто, из них выбегают с десяток полицейских и начинается пальба.

Так и случилось в Лос-Анджелесе. Силовики решили остановить машину для проверки документов, а вместо этого мужик за рулём дал по газам. В итоге его всё равно тормознули и тогда он вышел с мечом в руке. Судя по координации и речи, был пьян или под веществами. После предупредительного выстрела он сделал неуверенный шаг вперёд, как-будто споткнулся, и полицейские открыли ураганный огонь.

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Метки: Лос-Анджелес   США   задержание   копы   машина   меч   нарушитель   огонь   полицейские   решето   
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12  комментариев
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6k
Бу Полчаса назад
премия Дарвина, однозначно
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6k
М С Минуту назад
В данном случае предъявить полиции нечего. До последнего пытались остановить словами. Самовыпиливание по Дарвину.
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569
sapsanbosh 5 минут назад
Молодцы полицейские, правильно сделали!!!
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6k
Дмитрий 5 минут назад
Он просто хотел, что бы они ему ноги помыли, а они, сволочи, стрелять сразу.
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6k
Дмитрий 6 минут назад
С таким количеством железа внутри и в ад не возьмут.
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10k
Shtoppi 10 минут назад
очередной потомок черных рабов нажравшись веществ, вдруг решил что его жизнь важна и оказался как всегда не прав )))
команда ниггеров получает еще одну "пятерку", за самоубийство с помощью полицейских
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314
Иван Днепров 15 минут назад
Так у них же фентаноловая эпидемия, они сами это признают. Вот чел закинулся и решил в Валгаллу заглянуть на момент. То что обратно не выглянешь он похоже не знал или не хотел знать, так проще. А местные менты молодцы, в России бы так работали. Уж сколько бы быдла на тот свет вышвырнуть могли.
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28k
Ваня 17 минут назад
еще одним ниггером меньше...
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24k
Павел Плеханов 21 минуту назад
Мужик резко прибавил в весе.
И нифига он не оступился, а побежал на полицию с мечом, это хорошо видно.
И мозгов там явно не было, так как поступок был откровенно суицидальным.

("А третья ваша ошибка: вы всегда приходите на перестрелку с ножами." (с) анекдот )
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17k
Александр 21 минуту назад
Ну тупые
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16k
Алекс Полчаса назад
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12k
Djeff Полчаса назад
Да, что эти бледнолицые себе позволяют по отношению к высшей расе???
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August

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