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Полицейские в Лондоне притворяются пьяными, чтобы ловить воров

Полицейские в Лондоне притворяются пьяными, чтобы ловить воров

Автор:
19 января 2024 09:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: воры   задержание   лондон   полицейские   преступники   притворяются пьяными   
1351
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Они ходят по опасным улицам вечером, и на них регулярно нападают преступники. В этот неожиданно появляются другие полицейские и проводят задержания.

Работа хорошая и задания интересные.

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Метки: воры   задержание   лондон   полицейские   преступники   притворяются пьяными   
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8  комментариев
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11k
Борис Карабанов 49 минут назад
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23k
BiZ 6 минут назад
чурок расплодили, приходится выловливать)
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14k
Artem 11 минут назад
"– Гони его Бобби, дай ему хорошего пинка! Ты же полисмен, а он ворюга!"
(х/ф "Сердца трех")
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443
danieldewitte Полчаса назад
В Антверпене полиция может даже в вонючего бомжа зарядиться и профессионально роль сыграть чтобы драг дилера словить.
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16k
Kostick Час назад
на живца, никто ничего нового не придумал.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
их копы с этим челом с мистер Бином ассоциируются...такие же клоуны)
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14k
ron Час назад
Операция по внедрению агентов уголовного розыска в ОПГ успешно идёт уже более трех десятков лет. Скоро все ОПГ будут состоять исключительно из агентов угро.
)))
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1k
Александр Ломовицкий Час назад
Ссылка youtu.be
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