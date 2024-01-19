Полицейские в Лондоне притворяются пьяными, чтобы ловить воров

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Они ходят по опасным улицам вечером, и на них регулярно нападают преступники. В этот неожиданно появляются другие полицейские и проводят задержания.
Работа хорошая и задания интересные.
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(х/ф "Сердца трех")
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