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Как успокоить кенгуру, который хочет на тебя напасть

Как успокоить кенгуру, который хочет на тебя напасть

Автор:
21 февраля 2023 10:05
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   животные   интересно   кенгуру   полезно   
465
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Никогда не знаешь, когда и какие знания тебе пригодятся в жизни. Мужчина продемонстрировал, как можно успокоить кенгуру.

Простой способ избежать драки с кенгуру. Учимся сглаживать конфликт с сумчатым.

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Метки: Австралия   видео   животные   интересно   кенгуру   полезно   
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7  комментариев
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14k
banzai7 Полчаса назад
Это что, перед всякой гопотой на корточки садиться?
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30
Капитошка 12 минут назад
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1k
Алексей Гулевич 19 минут назад
как доковыряться до кенгуру .....
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4k
Citizenn 21 минуту назад
Ходил тушканчик, никого не трогал. Нет, надо было докопаться ради Тиктока
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3k
Trilik 37 минут назад
А где продолжение, как кенгуру обгладывают лицо этому мужику?
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Alex Chebrikov

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