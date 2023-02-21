Как успокоить кенгуру, который хочет на тебя напасть

465
1
1
Никогда не знаешь, когда и какие знания тебе пригодятся в жизни. Мужчина продемонстрировал, как можно успокоить кенгуру.
Простой способ избежать драки с кенгуру. Учимся сглаживать конфликт с сумчатым.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Собака-гуляка»: семейная пара выгуливает чужих собак и присматривает за ними
- Собаки начинают есть только по команде хозяина
- Кенгуру пытался прорваться на территорию российского посольства в Австралии
- Безопасный для хозяина метод стрижки когтей у кошек
- Рай для активных кошек и котов
Новости партнёров
реклама
Они на смогут устоять и тут же присядут рядом...