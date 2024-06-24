Мужчина случайно заснял дерущихся кенгуру на фоне огненного заката

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Житель Австралии во время отдыха на природе решил заснять закат. Однако внезапно мужчина стал свидетелем драки кенгуру на фоне захода солнца.
Двое сумчатых устроили бой в стиле голливудских боевиков на фоне огненного заката.
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