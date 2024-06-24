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Мужчина случайно заснял дерущихся кенгуру на фоне огненного заката

Мужчина случайно заснял дерущихся кенгуру на фоне огненного заката

Автор:
24 июня 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   в мире   драка   животные   закат   кенгуру   
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Житель Австралии во время отдыха на природе решил заснять закат. Однако внезапно мужчина стал свидетелем драки кенгуру на фоне захода солнца.

Двое сумчатых устроили бой в стиле голливудских боевиков на фоне огненного заката.

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Метки: Австралия   Видео   в мире   драка   животные   закат   кенгуру   
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1  комментарий
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Клёст 18 минут назад
Природа лучший режиссер, только надо смотреть)
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Себастьян Перейра
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