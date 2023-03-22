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Наркоапокалипсис: жуткие кадры, снятые на одной из улиц США

Наркоапокалипсис: жуткие кадры, снятые на одной из улиц США

Автор:
22 марта 2023 08:40
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Филадельфия   видео   люди   наркоман   наркомания   
7281
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Прогулка по одной из улиц Филадельфии в США. Происходящее очень напоминает сцену из фильма ужасов про зомби.

Обычный день на одной из улиц в Филадельфии. Как много там "задумчивых" людей...

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Метки: США   Филадельфия   видео   люди   наркоман   наркомания   
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144  комментария
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10k
ron 9 часов назад
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17k
Михаил Гривин Полчаса назад
Кенсингтон авеню - самая распиаренная наркоманская улица в США. Аналогов нету нигде в мире и в самих США - тоже. Уникальность в том, что там практически отсутствует полицейский надзор, потому и сползаются туда наркоши едва ли не со всех Штатов. Х.з., может, они специально так сделали, что б всех в одном месте кучковать. Закидываешь туда пакован отравленной дури - и потравил кучу наркош одним махом.
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23
Mauhur Михаил Гривин Полчаса назад
Очередной защитник США . Верный адепт культа "Это другое" и "Так все и задумывалось". Вот только в США кучи мест и похуже. Просто их снять так же не выйдет , поскольку твоя видеокамера быстренько испарится на нужды местных, а может и ты сам. Есть районы куда даже копы не заезжают на патрулировании. Но это все конечно пропаганда РФ.
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19k
speaktr-st 49 минут назад
Свободные люди делают что хотят, в отличие от.
Нечего завидовать, вот докопались!
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449
Вася Васильев 57 минут назад
Типичное бибирево в пятницу вечером )))
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5k
alex Час назад
Тут косу надо. И костюм смерти
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133
CALYPSO 2 часа назад
Всё правильно пускай дальше продолжают в таком-же духе
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11k
Sergey 2 часа назад
А в Белом доме похоже вообще жесть!
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1k
КАКАнгел 2 часа назад
Вроде всё хорошо. Лично мне всё тут нравится. Народу хорошо и по кайфу . Я рад за Америку что у них такая свобода .
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10k
Sapsan 2 часа назад
Вы не понимаете, это другое!
Здесь массовка рекламирует GTA-6/
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771
Николай 2 часа назад
Блин. Ну объективно, что у нас торчков тоже достаточно, но я не представляю что должно случится чтобы произошла такая хрень как на этой улице.
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34k
russger 3 часа назад
И больше нигде нет нариков, только в ипаной омерике, да
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54k
Олег 3 часа назад
Любой хохол скажет что это брехня! В святой америке такого быть не может
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617
Data Tutashija 3 часа назад
Очень смахивает на некоторые районы Парижа...
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2
Dmitry N 3 часа назад
Как хорошо, что у нас такое не наблюдается в таких количествах.
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2
Dmitry N Data Tutashija 3 часа назад
РФ.
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667
Дмитрий 4 часа назад
Разрешить на территории США все виды наркотиков... Нация сама собой ликвидируется.
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2k
Aleks 4 часа назад
Во всех странах есть куча наркоманов, в Польше, в Германии, там во Франкфурте бомжей по всему городу полно, колятся прямо на улицах, всем пофиг. Но это перегибы на местах, в целом везде все порядочно и законно. В массе.
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1k
Капитошка 4 часа назад
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1k
Duke_kir 4 часа назад
Х....ли, свободная страна
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1k
Капитошка 4 часа назад
Ничего вы не понимаете.Это демократичные наркоманы,демократичные наркотики,и все дышат в этой стране молекулами свободы.
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2k
Женя Женя78 5 часов назад
копы их там не трогают ,вот они и на расслабоне.
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3k
cnob7 5 часов назад
Господи, херани Америку
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