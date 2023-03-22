Наркоапокалипсис: жуткие кадры, снятые на одной из улиц США

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Прогулка по одной из улиц Филадельфии в США. Происходящее очень напоминает сцену из фильма ужасов про зомби.
Обычный день на одной из улиц в Филадельфии. Как много там "задумчивых" людей...
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Метки: США Филадельфия видео люди наркоман наркомания
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