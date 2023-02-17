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Мужчина дразнил пса и был наказан

Мужчина дразнил пса и был наказан

Автор:
17 февраля 2023 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   в мире   видео   животные   люди   собака   
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Любитель острых ощущений пожалел, что начал дразнить пса, который сидел на цепи. Питомец неожиданно сорвался и подарил мужчине несколько незабываемых мгновений.

Порой кажется, что собаки умнее некоторых людей.


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Метки: Реакция   в мире   видео   животные   люди   собака   
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10  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
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Fiverknot 42 секунды назад
Почему-то англоязычные чаще других этой х*рней страдают.
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52k
smakido Полчаса назад
Допросился !
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506
cdzpm Полчаса назад
Ибо не йух! А пес серьезный!
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12k
кот базилий 42 минуты назад
Молодец собакен.
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22k
Inter Час назад
че,даже не курва???
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27k
Юрий Час назад
Где финальная сцена?

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4k
pinbalist 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Alex 2 часа назад
Музыка для ушей )))
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9k
Бритва 2 часа назад
мужчина ли?
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