Мужчина дразнил пса и был наказан

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Любитель острых ощущений пожалел, что начал дразнить пса, который сидел на цепи. Питомец неожиданно сорвался и подарил мужчине несколько незабываемых мгновений.
Порой кажется, что собаки умнее некоторых людей.
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