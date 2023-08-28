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В Иране арестовали агента по недвижимости за передачу прав на квартиру собаке

В Иране арестовали агента по недвижимости за передачу прав на квартиру собаке

Автор:
28 августа 2023 10:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Иран   агент по недвижимости   в мире   животные   закон   люди   наследство   собака   
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Иранская семья не имела наследников, поэтому решила обратиться к местному риелтору, чтобы передать права на наследство их питомцу. Видео сделки быстро распространилось в сети и его заметили иранские власти, которые не разделили радостей семейки.

Собака в Иране считается нечистым животным, поэтому действия агента были расценены как серьёзное правонарушение. Мужчину арестовали, а его фирму пришлось закрыть.

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Метки: Видео   Иран   агент по недвижимости   в мире   животные   закон   люди   наследство   собака   
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