В Иране арестовали агента по недвижимости за передачу прав на квартиру собаке

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Иранская семья не имела наследников, поэтому решила обратиться к местному риелтору, чтобы передать права на наследство их питомцу. Видео сделки быстро распространилось в сети и его заметили иранские власти, которые не разделили радостей семейки.
Собака в Иране считается нечистым животным, поэтому действия агента были расценены как серьёзное правонарушение. Мужчину арестовали, а его фирму пришлось закрыть.
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