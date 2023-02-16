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В Костроме депутат вызвал коллегу на дуэль, бросив в него резиновую перчатку

В Костроме депутат вызвал коллегу на дуэль, бросив в него резиновую перчатку

Автор:
16 февраля 2023 10:37
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   депутат   дуэль   обвинение   перчатка   полиграф   скандал   
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Народного избранника обвинили в связях с человеком, осужденным за педофилию. Депутат решил поквитаться с обидчиком и предложил ему дуэль.

В Костромской областной думе разгорается нешуточный скандал. Глава комитета по госустройству и этике Дмитрий Грибков вызвал на дуэль своего коллегу Евгения Щепалова. Последний обвинил Грибкова в связи с помощником, осужденным за педофилию (ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия»)., и опубликовал пост, в котором представил Грибкова чуть ли не главой педофилов всей области. Такого оскорбления многодетний отец вынести не смог и предложил обидчику дуэль на полиграфе, швырнув в него резиновой перчаткой.


«Если детектор покажет, что я говорю правду — Щепалов напишет заявление об уходе из областной думы. Если окажется, что не говорю правду, я — напишу заявление о сдаче мандата», — объяснил свою задумку Грибков.


После депутат на своей странице в ВК написал, что Щепалов "испугался, струсил и убежал". Такое поведение для Щепалова уже привычно, т.к. он, по словам Грибкова, "патологический лжец, что доказано уже двумя судебными решениями, включая апелляцию и кассацию". Ранее поведение Щепалова рассматривали на специальной комиссии - тогда он обвинил в «крышевании» костромского бизнеса по строительству дорог предпринимателя Владимира Слюсаренко.


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Метки: видео   депутат   дуэль   обвинение   перчатка   полиграф   скандал   
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5  комментариев
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1k
Максим Макашев 37 минут назад
ИМХО у обоих рыльце в пушку
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1k
Виталий 21 секунду назад
Дуэль из вот этого а не на полиграфе.
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7k
Copycat 18 минут назад
Надеюсь это будет Рэп-батл
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64k
doker Полчаса назад
Резиновая перчатка?

Значит и выбор оружия для дуэли ограничен - только такой...
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