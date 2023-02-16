В Костроме депутат вызвал коллегу на дуэль, бросив в него резиновую перчатку

«Если детектор покажет, что я говорю правду — Щепалов напишет заявление об уходе из областной думы. Если окажется, что не говорю правду, я — напишу заявление о сдаче мандата», — объяснил свою задумку Грибков.

После депутат на своей странице в ВК написал, что Щепалов "испугался, струсил и убежал". Такое поведение для Щепалова уже привычно, т.к. он, по словам Грибкова, "патологический лжец, что доказано уже двумя судебными решениями, включая апелляцию и кассацию". Ранее поведение Щепалова рассматривали на специальной комиссии - тогда он обвинил в «крышевании» костромского бизнеса по строительству дорог предпринимателя Владимира Слюсаренко.