Защищайся: забавная игра на двоих

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Интересная дуэльная игра с марионетками, вооруженными мечом и щитом. Цель каждого игрока - лопнуть шарик противника.
Настоящая игра престолов! Выглядит весело, хоть и не совсем безопасно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сергею сказали, что "фистинг" - это не больно. Обманули дурака на четыре кулака))