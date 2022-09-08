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Защищайся: забавная игра на двоих

Защищайся: забавная игра на двоих

Автор:
08 сентября 2022 12:31
Метки: видео   дуэль   игра   интересно   марионетки   противник   
872
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1
Интересная дуэльная игра с марионетками, вооруженными мечом и щитом. Цель каждого игрока - лопнуть шарик противника.
Настоящая игра престолов! Выглядит весело, хоть и не совсем безопасно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   дуэль   игра   интересно   марионетки   противник   
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6  комментариев
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9k
Barachek_Obachek 2 часа назад
И зачем я это посмотрел
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12k
Александр 23 минуты назад
Жалкая пародия на вот этот вот Шедевр)
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48k
dima423 2 часа назад
крутяк) где купить?))
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