Женщина устроила скандал в магазине из-за цвета шарика

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Посетительница магазина в Москве увидела радужный шарик с надписью "Happy Birthday" и подумала, что он пропагандирует нетрадиционные ценности. Женщина сообщила, что сфотографирует его и отправит "куда надо".
Как скоро она потребует запретить дисперсию света?
Работница магазина рассказала сотруднику издания «Подъём» подробности произошедшего:
«Она первым покупателем была, мы на ней сконцентрировались, думали, что-то нужно ей. Она обратила внимание на большой шар Happy Birthday. И она такая тыкает пальцем и говорит: это же пропаганда, вы что делаете? А мы не поймём, что ей нужно. Она говорит: это же цвета радуги, вы не понимаете, что творите? Она начинает конкретно нас обвинять и возмущаться, почему разрешено продавать такую символику в торговых центрах. А потом она обратила внимание на остальной ассортимент. А у нас же товары для праздника, здесь всё в цветах радуги... Я впервые, конечно, такое слышу. Она сказала именно «п***я пропаганда».
«Она первым покупателем была, мы на ней сконцентрировались, думали, что-то нужно ей. Она обратила внимание на большой шар Happy Birthday. И она такая тыкает пальцем и говорит: это же пропаганда, вы что делаете? А мы не поймём, что ей нужно. Она говорит: это же цвета радуги, вы не понимаете, что творите? Она начинает конкретно нас обвинять и возмущаться, почему разрешено продавать такую символику в торговых центрах. А потом она обратила внимание на остальной ассортимент. А у нас же товары для праздника, здесь всё в цветах радуги... Я впервые, конечно, такое слышу. Она сказала именно «п***я пропаганда».
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А по факту баба права, цвета гомосяцкие, так как нет голубого цвета.
Второе слово яркое тому подтверждение, зелёный, за ним синий и дальше фиолетовые буквы. Там запросто можно было поставить семь цветов, но не стали.
И вообще там даже 8 цветов (см. Birthday).
а на флаге жополазов голубого нет. так что баба зря лезет в бутылку. и ты тоже.
Сегодня радугу нарисовал,
А завтра Родину продал!
Если за изображение конопли на значке или майке можно привлекать к ответственности за пропаганду наркотиков, то здесь и сам Бог велел. Если человека на улице могут избить просто за одежду, которая не понравилась, увидев в этом пропаганду ЛГБТ, то значит, усиленная пропаганда гомофобии на законодательном уровне достигла цели, закон обрёл своих самостийных вершителей.
Или ты того,дырявый? Всем пофиг.
Тем более, там именно ЛГБТ, так как нет голубого цвета как в радуге, так как после зелёного идёт синий и за ним фиолетовый.
Крот овце, жирафу, зайке голубые сшил фуфайки.
В слове BIRTHDAY именно такими цветами: красный, оранжевый,желтый,зеленый,голубой,синий.
В слове HAPPY нет и оранжевого..Букв мало.
Слово "дифференциация" где хочу, там и применяю ибо к месту...
Претензия ради претензии и спор ради спора, я тебя правильно понял?