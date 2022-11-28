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Женщина устроила скандал в магазине из-за цвета шарика

Женщина устроила скандал в магазине из-за цвета шарика

Автор:
28 ноября 2022 10:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Прикол   видео   воздушный шар   магазин   скандал   шарик   
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Посетительница магазина в Москве увидела радужный шарик с надписью "Happy Birthday" и подумала, что он пропагандирует нетрадиционные ценности. Женщина сообщила, что сфотографирует его и отправит "куда надо".

Как скоро она потребует запретить дисперсию света?

Работница магазина рассказала сотруднику издания «Подъём» подробности произошедшего:

«Она первым покупателем была, мы на ней сконцентрировались, думали, что-то нужно ей. Она обратила внимание на большой шар Happy Birthday. И она такая тыкает пальцем и говорит: это же пропаганда, вы что делаете? А мы не поймём, что ей нужно. Она говорит: это же цвета радуги, вы не понимаете, что творите? Она начинает конкретно нас обвинять и возмущаться, почему разрешено продавать такую символику в торговых центрах. А потом она обратила внимание на остальной ассортимент. А у нас же товары для праздника, здесь всё в цветах радуги... Я впервые, конечно, такое слышу. Она сказала именно «п***я пропаганда».

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Метки: Москва   Прикол   видео   воздушный шар   магазин   скандал   шарик   
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37  комментариев
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13k
Социум 51 минуту назад
В исполком пришла жалоба: "Напротив моего окна женская баня. Мне все видно и это отвлекает меня и вообще действует на мой моральный облик. Прошу предоставить мне новую квартиру". Приехала комиссия, смотрят в окно. Ну и что? Ничего не видно! А вы на шкаф залезьте! Ну, залез, говорит представитель, все равно не видно! Двигайтесь левее... Все равно не видно! Еще левее! Тут представитель двигается и падает с края шкафа. Вот видите! А я так целый день.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
sanchesS80 36 минут назад
Ненавижу [мат] за то, что отобрали у детей радугу.
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14
Whynotthisaccount 46 минут назад
Тетка вечерами накачивается эмоциями на «минутах ненависти» по телеку, а сутра бежит воевать с радугами и разным западным влиянием)
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10k
GRuslan 59 минут назад
Вот что происходит с бабой когда ей делать нечего. Раньше в тазике стирала, на печи готовила, не было времени херней страдать.
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16k
Александр Час назад
Закупились гомосяцкой продукцией, конечно надо защищать.
А по факту баба права, цвета гомосяцкие, так как нет голубого цвета.
Второе слово яркое тому подтверждение, зелёный, за ним синий и дальше фиолетовые буквы. Там запросто можно было поставить семь цветов, но не стали.
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308
Liberman Александр 56 минут назад
А я там увидел голубой цвет тоже.по мне это радуга. И да. Я тоже против пропаганды жополазов, но тут вообще выеденного яйца не стоит ситуация.
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308
Liberman Александр Полчаса назад
сань,да ты дальтоник) или монитор у тебя редкостное гоумно)
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7k
ГГалка Час назад
сумасшедшим только дай повод. пусть на небо не смотрят вообще! а то там то голубизна то радужность. . фламинго всяких и попугаев расстрелять!. вообще запретить всё кроме серого.. хотя и тут наверняка кого-то переклинит. ппц. как всегда - затеяли хорошее дело, но забыли выдать галоперидол.
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Каждый Охотник Желает Знать где Сидит Фазан.
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2k
Артур Будкин Час назад
народ схавал свою дозу "антигейского", которую ему пихали из каждого утюга и кинулся на борьбу с ветряными мельницами...
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2k
MPEG-8 Час назад
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308
Liberman MPEG-8 Час назад
между зеленым и синим на шарике есть голубой - а значит это радуга, обычная.
а на флаге жополазов голубого нет. так что баба зря лезет в бутылку. и ты тоже.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Поддерживаю. Бей толерастов!
Сегодня радугу нарисовал,
А завтра Родину продал!
Если за изображение конопли на значке или майке можно привлекать к ответственности за пропаганду наркотиков, то здесь и сам Бог велел. Если человека на улице могут избить просто за одежду, которая не понравилась, увидев в этом пропаганду ЛГБТ, то значит, усиленная пропаганда гомофобии на законодательном уровне достигла цели, закон обрёл своих самостийных вершителей.
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308
Liberman Борис Карабанов Час назад
Законы делаются под потребности общества и страны. У нас и так рождаемость на нуле. А ты хочешь чтобы кругом одни жополазы были? Или что? Ну приняли закон который запрещает рекламировать [мат] образ жизни, чё не так то? Тебя это как то трогает?
Или ты того,дырявый? Всем пофиг.
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2k
MPEG-8 Час назад
Я знаю случаи когда, вот подобные тупицы разбивали вывески с радугой типографиям.
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10k
MakDag 2 часа назад
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Вот она ипанутая. Как Однажды Жак Звонарь Городской Сломал Фонарь. У бабы конкретно кукуха поехала.
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26k
SerGProS 2 часа назад
Пусть ей объяснят уже, цветовую дифференциацию флага ЛГБТ и радуги
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9k
Garpia121 2 часа назад
Интересно, в какую инстанцию она будет писать, когда увидит радугу в небе?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
50k
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
28k
41
Sergio 2 часа назад
Пусть тогда и радугу ругает
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