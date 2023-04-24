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Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь

Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь

Автор:
24 апреля 2023 23:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Жизнь   Москва   Россия   Швейцария   издание   репортаж   электричество   
2585
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Владелец швейцарского издания Weltwoche в эти выходные поехал лично проверить, как дела в Москве. Увиденное его удивило, о чем он бодро отчитался в своём репортаже и сразу попал в скандал, будучи, как и многие до него, записанным в "агенты Путина".

Оказалось, что в Москве изобилие сортов колбас и сыров, которое ещё встречается в Швейцарии, но которое не найти в том же Берлине, интернет работает лучше чем в явном большинстве стран Европы, а "прохожие гуляют и улыбаются".

Обо всем этом он рассказал, записав видео для «Weltwoche Daily» с ярко освещенной улицы. Ко всему прочему напомнил о больном: что за электричество россияне также платят значительно меньше, чем европейцы.

И добил тем, что раскритиковал «весьма однобокую картину, которую на Западе представляют в СМИ».

Русские получают все, что хотят, рассказывает Кеппель прямо с торговой улице в центре Москвы. «Нет никаких сомнений в том, что Россия живёт как у Христа за пазухой». Несмотря на санкции все западные продукты здесь доступны.

В довершение ко всему швейцарец Кеппель "пнул" северного соседа:

«Германия, берегись: В Москве не только фонари горят (много электричества). Сеть сотовой связи также намного быстрее, чем в Берлине. Гораздо быстрее», — написал он в Твиттере прямо с ярко освещенной торговой улицы.

Сразу после откровений с ярко освещенных московских улиц Роджер Коппель попал под огонь критики.

Больше всего репортаж возмутил коллег Кеппеля. Они-то в Москве не были, поэтому сразу заклеймили провокатором.

Член Национального совета зеленых Мерет Шнайдер (30 лет) написал в комментариях к твиту Кеппеля глубокомысленное, но осуждающее: «... и в отсутствие демократических процессов политические действия могут развиваться быстро. Даже ещё быстрее. Кричать или не кричать, вот в чем вопрос».

Майкл Дюррер (39 лет), президент Зеленых в кантоне Базель: «Роджер Кеппель в обычной своей отвратительной манере».

Юморист Виктор Джакоббо (71 год): "Счастливый Electro-Boy с быстрым мобильным телефоном в сияющей стране Путина!"

Самые радикальные из критиков вообще требуют отнять у Коппеля издание, приобретённое им ещё в 2006 году.

Теперь Роджер Коппель вероятно будет просить политическое убежище в России. Похоже, ему у нас понравилось.

Источник:

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Метки: Жизнь   Москва   Россия   Швейцария   издание   репортаж   электричество   
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33  комментария
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18k
Александр 4 часа назад
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8k
Владимир 2 часа назад
Ну да, сказал как есть и уехал. "любят" там правду.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Сам поправишь?...
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1k
K_II_T 2 часа назад
Такера Карлсона на днях уволили.
Этот тоже хочет?
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2k
Oskarin 2 часа назад
насчет скорости инета , реально правда....по поводу сыров с колбасами...России до Германии, как пешком до марса...
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16k
K7OO 3 часа назад
Вспомнился американский журналист из "Золотого теленка", который ездил по СССР и искренне восхищался достижениями молодой советской республики. Вернувшись в Штаты, он написал статью, в которой честно описал все, что увидел. А в конце сделал вывод, что именно по этой причине Россию нужно немедленно уничтожить.
Подозреваю, что этот швейцарец потом напишет нечто подобное. Практика показывает, что пусть лучше нас ругают, чем хвалят. Знаем, плавали.
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65k
doker 4 часа назад
А чего там думать.. Москва - это столица.
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138
irzi гоша гога 3 часа назад
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5k
Денис 4 часа назад
Чего у всех этих сраных русофобов такие, простите, еб@льники корявые?
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70
Mauhur doker 2 часа назад
Ну да. По информации США. Уж страна убившая миллионы точно не станет врать.
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70
Mauhur doker 2 часа назад
Отличное сравнение. Войну с безоружными людьми и войну спонсируемые всем альянсом НАТО. Понятно , почему весь биомусор так фанатеет от США.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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71319



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