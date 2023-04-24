Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь

Владелец швейцарского издания Weltwoche в эти выходные поехал лично проверить, как дела в Москве. Увиденное его удивило, о чем он бодро отчитался в своём репортаже и сразу попал в скандал, будучи, как и многие до него, записанным в "агенты Путина".
Оказалось, что в Москве изобилие сортов колбас и сыров, которое ещё встречается в Швейцарии, но которое не найти в том же Берлине, интернет работает лучше чем в явном большинстве стран Европы, а "прохожие гуляют и улыбаются".
Обо всем этом он рассказал, записав видео для «Weltwoche Daily» с ярко освещенной улицы. Ко всему прочему напомнил о больном: что за электричество россияне также платят значительно меньше, чем европейцы.
И добил тем, что раскритиковал «весьма однобокую картину, которую на Западе представляют в СМИ».
Русские получают все, что хотят, рассказывает Кеппель прямо с торговой улице в центре Москвы. «Нет никаких сомнений в том, что Россия живёт как у Христа за пазухой». Несмотря на санкции все западные продукты здесь доступны.
В довершение ко всему швейцарец Кеппель "пнул" северного соседа:
«Германия, берегись: В Москве не только фонари горят (много электричества). Сеть сотовой связи также намного быстрее, чем в Берлине. Гораздо быстрее», — написал он в Твиттере прямо с ярко освещенной торговой улицы.
Сразу после откровений с ярко освещенных московских улиц Роджер Коппель попал под огонь критики.
Больше всего репортаж возмутил коллег Кеппеля. Они-то в Москве не были, поэтому сразу заклеймили провокатором.
Член Национального совета зеленых Мерет Шнайдер (30 лет) написал в комментариях к твиту Кеппеля глубокомысленное, но осуждающее: «... и в отсутствие демократических процессов политические действия могут развиваться быстро. Даже ещё быстрее. Кричать или не кричать, вот в чем вопрос».
Майкл Дюррер (39 лет), президент Зеленых в кантоне Базель: «Роджер Кеппель в обычной своей отвратительной манере».
Юморист Виктор Джакоббо (71 год): "Счастливый Electro-Boy с быстрым мобильным телефоном в сияющей стране Путина!"
Самые радикальные из критиков вообще требуют отнять у Коппеля издание, приобретённое им ещё в 2006 году.
Теперь Роджер Коппель вероятно будет просить политическое убежище в России. Похоже, ему у нас понравилось.
Источник:
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Этот тоже хочет?
Подозреваю, что этот швейцарец потом напишет нечто подобное. Практика показывает, что пусть лучше нас ругают, чем хвалят. Знаем, плавали.
У них, в Европе, логика не та - они плохо представляют, как разрушить то, что созидалось столетиями. Боятся.
А мы не боимся.
Уже с китайскими лопатами. Всё никак.
А что касается европейской логики, то ее теперь вообще нет. Какая может быть логика у бесправного холопа? Ему приказали - он взял под козырек и помчался исполнять на полусогнутых, вот и вся "логика".
Но, увы, я их слышу только в разговорах один на один.
Кому же в тюрьму хочется...
Кстати, а вы в чём меня обвиняете и отделяете от ГРАЖДАНИНА страны?
Я где-то против что-то сказал? Ваши домыслы - это ваши домыслы. А я - ПАТРИОТ!
Ты, придурок, мне руки развязал. Но вы не поймёте своих ошибок - ущербные вы.
вы ЭТИМ написаным отношением уже всё сказали. я такими как вы поражаюсь, сперва орёте "я не признаю эту власть законы конституцию,полиция палачи и сатрапы!! " а когда вам начинают бить морду вы кричите полиция помахите !!! и катаете заяву.
вы уж определитесь со своей биполярочкой.
Почему нашей армии нужны резервисты? Для небольшой специальной военной операции?