Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь

Оказалось, что в Москве изобилие сортов колбас и сыров, которое ещё встречается в Швейцарии, но которое не найти в том же Берлине, интернет работает лучше чем в явном большинстве стран Европы, а "прохожие гуляют и улыбаются".

Обо всем этом он рассказал, записав видео для «Weltwoche Daily» с ярко освещенной улицы. Ко всему прочему напомнил о больном: что за электричество россияне также платят значительно меньше, чем европейцы.

И добил тем, что раскритиковал «весьма однобокую картину, которую на Западе представляют в СМИ».