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Конфликтный вымогатель в костюме коня

Конфликтный вымогатель в костюме коня (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 08:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Вымогательство   Татарстан   аниматор   видео   казань   конфликт   ростовые куклы   
884
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В Казани девушка запечатлела аниматора в костюме коня, который вымогал деньги у женщины с ребенком. Парень настойчиво предлагает туристам сделать фото с собой, а после начинает преследовать их и в грубой форме требовать деньги или же удаления фотографии.
Автор видео попыталась пристыдить молодого человека, но в ответ услышала лишь оскорбление.

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Метки: Вымогательство   Татарстан   аниматор   видео   казань   конфликт   ростовые куклы   
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
с ноги этому коню педальному!
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Alex Минуту назад
А у двухметровых мужиков с детьми он так же "круто" денежков просит? Или сразу по дуге обходит ?
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6k
Sergey 2 минуты назад
эти пид..сы в Казани еще около мечети трутся...нужно просто им говорить, что вы местный, тогда отстанут.
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8k
Barachek_Obachek 16 минут назад
Не люблю коней, особенно ряженых, особенно Казанских. Нужно всегда носить с собой баллончик и использовать, когда начинает хватать за руки и не отпускает. Благо для этого, у них в костюмах предусмотрено много разных отверстий.
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8k
Ivan 18 минут назад
У нас их на второй день бить начали. Присмирели.
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930
Алексей 36 минут назад
все ради денег.
государство выжимает с этих деревенских что может.
вот и пацану бабки нужны. работы нет.
а то, что это некрасиво, да всем пох.
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−5
hasek39 Час назад
Это сейчас беда городов, очень раздражают и действительно вымогают деньги
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max 2 часа назад
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841
Darki 2 часа назад
Действительно животное
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