Конфликтный вымогатель в костюме коня

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В Казани девушка запечатлела аниматора в костюме коня, который вымогал деньги у женщины с ребенком. Парень настойчиво предлагает туристам сделать фото с собой, а после начинает преследовать их и в грубой форме требовать деньги или же удаления фотографии.
Автор видео попыталась пристыдить молодого человека, но в ответ услышала лишь оскорбление.
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государство выжимает с этих деревенских что может.
вот и пацану бабки нужны. работы нет.
а то, что это некрасиво, да всем пох.