Конфликтный вымогатель в костюме коня

В Казани девушка запечатлела аниматора в костюме коня, который вымогал деньги у женщины с ребенком. Парень настойчиво предлагает туристам сделать фото с собой, а после начинает преследовать их и в грубой форме требовать деньги или же удаления фотографии.

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Автор видео попыталась пристыдить молодого человека, но в ответ услышала лишь оскорбление.