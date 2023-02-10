Рабочий мастерски управляется с доверенной ему машиной

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают профессионалы. Герой данного ролика как раз из таких людей. Настоящий виртуоз!
Мастер своего дела за работой.
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