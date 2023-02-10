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Рабочий мастерски управляется с доверенной ему машиной

Рабочий мастерски управляется с доверенной ему машиной

Автор:
10 февраля 2023 11:10
Метки: видео   интресно   люди   мастерство   техника   точность   
581
1
1
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают профессионалы. Герой данного ролика как раз из таких людей. Настоящий виртуоз!
Мастер своего дела за работой.

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Метки: видео   интресно   люди   мастерство   техника   точность   
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3  комментария
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8k
Пуриц Жорж 38 минут назад
Вот это чувствительность !
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17k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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2k
веселый просто Полчаса назад
Он наверное всю жизнь тренировался
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