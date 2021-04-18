Стаффордширский терьер спас шпица от утопления в бассейне

Почувствовав, что его друг в опасности, 7-летний стаффордширский терьер по кличке Джесси (Jessie) начинает метаться вокруг бассейна, предпринимая попытки добраться до 13-летнего белого пса Чаки (Chucky), который делает всё от себя зависящее, чтобы оставаться на плаву.



Целых 34 минуты Джесси пыталась достать своего друга Чаки из воды, прежде чем ей удалось вытащить тонущего пёсика из искусственного водоёма.



Чаки в результате инцидента не пострадал, хоть и сильно напугал своих хозяев.



Владелец питомца Байрон Танарайен (Byron Thanarayen) сказал, что он и его жена Мелисса, завидев 2-х мокрых собак, решили проверить камеры, чтобы разобраться, чем таким могли заниматься два существа, что могло привести к тому, что одно из них было с головы до кончика хвоста мокрым.



«Мы пытались найти улики и понять, где он мог замочить голову. Мы подумали, что, возможно, он окунул голову в воду, но в доме не было ничего такого, что могло бы подтвердить это предположение», — рассказал мужчина.

«Наблюдать за этим было душераздирающе. Нам всё ещё трудно просматривать это видео, так как мы себе представляем, что могло бы случиться, если бы Джесси не оказалось рядом.»