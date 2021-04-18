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Стаффордширский терьер спас шпица от утопления в бассейне

Стаффордширский терьер спас шпица от утопления в бассейне (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 апреля 2021 07:45
Сообщество : Животные
Метки: бассейн   видео   животные   собаки   спасение   стаффордширский терьер   фото   
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В трогательном видео ниже чёрный стаффордширский терьер спас свою собаку-друга от утопления в бассейне на заднем дворе в городе Боксбург, Южная Африка.

Источник:

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Метки: бассейн   видео   животные   собаки   спасение   стаффордширский терьер   фото   
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7  комментариев
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31k
Alex 2 часа назад
Тупой шпиц.
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Сгусток позитива 18 минут назад
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Aleks Полчаса назад
он его просто сполоснул перед тем, как сожрать
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Роман 2 часа назад
Какую-нибудь лесенку смастерить и кинуть в басик - пусть песели плавают.
Даже если случайно упадут - вылезут...
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61k
Viktor Роман Час назад
Я думаю тут он бы спокойно вылез, недопетрил просто.

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Alorous

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