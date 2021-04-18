Стаффордширский терьер спас шпица от утопления в бассейне

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В трогательном видео ниже чёрный стаффордширский терьер спас свою собаку-друга от утопления в бассейне на заднем дворе в городе Боксбург, Южная Африка.
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно, как чёрный пёс бежит в направлении маленького померанского шпица, упавшего в воду в результате неудачной прогулки вдоль его края, чтобы спасти бедное четырёхлапое создание.
Почувствовав, что его друг в опасности, 7-летний стаффордширский терьер по кличке Джесси (Jessie) начинает метаться вокруг бассейна, предпринимая попытки добраться до 13-летнего белого пса Чаки (Chucky), который делает всё от себя зависящее, чтобы оставаться на плаву.
Целых 34 минуты Джесси пыталась достать своего друга Чаки из воды, прежде чем ей удалось вытащить тонущего пёсика из искусственного водоёма.
Чаки в результате инцидента не пострадал, хоть и сильно напугал своих хозяев.
Владелец питомца Байрон Танарайен (Byron Thanarayen) сказал, что он и его жена Мелисса, завидев 2-х мокрых собак, решили проверить камеры, чтобы разобраться, чем таким могли заниматься два существа, что могло привести к тому, что одно из них было с головы до кончика хвоста мокрым.
«Мы пытались найти улики и понять, где он мог замочить голову. Мы подумали, что, возможно, он окунул голову в воду, но в доме не было ничего такого, что могло бы подтвердить это предположение», — рассказал мужчина.
«Наблюдать за этим было душераздирающе. Нам всё ещё трудно просматривать это видео, так как мы себе представляем, что могло бы случиться, если бы Джесси не оказалось рядом.»
Целых 34 минуты Джесси пыталась достать своего друга Чаки из воды, прежде чем ей удалось вытащить тонущего пёсика из искусственного водоёма.
Чаки в результате инцидента не пострадал, хоть и сильно напугал своих хозяев.
Владелец питомца Байрон Танарайен (Byron Thanarayen) сказал, что он и его жена Мелисса, завидев 2-х мокрых собак, решили проверить камеры, чтобы разобраться, чем таким могли заниматься два существа, что могло привести к тому, что одно из них было с головы до кончика хвоста мокрым.
«Мы пытались найти улики и понять, где он мог замочить голову. Мы подумали, что, возможно, он окунул голову в воду, но в доме не было ничего такого, что могло бы подтвердить это предположение», — рассказал мужчина.
«Наблюдать за этим было душераздирающе. Нам всё ещё трудно просматривать это видео, так как мы себе представляем, что могло бы случиться, если бы Джесси не оказалось рядом.»
Байрон добавил, что Джесси когда-то была проблемной спасённой собакой, которую пара приняла 4 года назад.
Нынешняя пара — её третья приемная семья, до этого все её предыдущие хозяева возвращали собаку в приют.
Танарайен отметил, что предыдущие владельцы животного жаловались на то, что Джесси было трудно взаимодействовать с другими животными, и тем не менее «она с самого начала поладила с нашими двумя другими собаками».
«Я очень горжусь ею, учитывая то, что она самая младшая. Наши собаки умеют плавать, но они всегда плавают с нами, а не когда мы не с ними», — добавил он.
Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, на данный момент пара хочет создать для своего бассейна крышку/накрытие.
Нынешняя пара — её третья приемная семья, до этого все её предыдущие хозяева возвращали собаку в приют.
Танарайен отметил, что предыдущие владельцы животного жаловались на то, что Джесси было трудно взаимодействовать с другими животными, и тем не менее «она с самого начала поладила с нашими двумя другими собаками».
«Я очень горжусь ею, учитывая то, что она самая младшая. Наши собаки умеют плавать, но они всегда плавают с нами, а не когда мы не с ними», — добавил он.
Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, на данный момент пара хочет создать для своего бассейна крышку/накрытие.
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