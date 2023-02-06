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Живой: трогательная встреча военнослужащего с дочкой

Живой: трогательная встреча военнослужащего с дочкой

Автор:
06 февраля 2023 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Реакция   видео   военнослужащий   дети   добро   отец   сво   школьница   
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Мужчина вернулся из зоны проведения специальной военной операции и решил сделать дочери сюрприз. Военнослужащий пришёл в школу и заглянул к дочери на урок.
Реакция школьницы, дождавшейся папу трогательна и бесценна.

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Метки: Реакция   видео   военнослужащий   дети   добро   отец   сво   школьница   
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21  комментарий
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30k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Блин, в глаза что-то попало...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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Natalia12345 46 минут назад
Нормальные мужики показуху не устраивают.
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−10
2k
Daggers D. 58 минут назад
По человечески оно, конечно, да. Но я подождал бы полчасика до конца урока...
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 59 минут назад
какому то не человеку "противно" ау гуманоид ты хто ?
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21k
babuby Час назад
Ещё и в школу пускают. У нас в городе, в школу хрен пройдёшь чтобы с учителем поговорить касаемо ребёнка. Просто не пускают родителей и всё тут. Объясняют что приказ такой, по борьбе с терроризмом.
Зато пускают тех, кто рекламные листочки детям раздаёт! Всякие там бродячие цирки, зоопарки, карусели, или премьеры мультиков.
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115
imho babuby 48 минут назад
Это же другое)
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115
imho Алекс Таворотов Полчаса назад
Правильно, разговорами можно много чего решить. Вот убили например твои земляки русского в столице россии, пришел к тем кто их поймал, поговорил, и все в порядке. Или например совершил наезд на ребенка во дворе со смертельным исходом, пришел к медэксперту, поговорил, и ребенок оказывается пьяный был. Надо просто больше с людьми разговаривать.
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15
Natalia12345 imho Минуту назад
Вас кто-то обидел? Слишком радикальны в сравнении
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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