Живой: трогательная встреча военнослужащего с дочкой

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Мужчина вернулся из зоны проведения специальной военной операции и решил сделать дочери сюрприз. Военнослужащий пришёл в школу и заглянул к дочери на урок.
Реакция школьницы, дождавшейся папу трогательна и бесценна.
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Они постоянно такую показуху устраивают.
Зато пускают тех, кто рекламные листочки детям раздаёт! Всякие там бродячие цирки, зоопарки, карусели, или премьеры мультиков.
у нас тоже вроде как не пускают, говоришь что к заучу, пишут твой паспорт и вперед, дальше хоть атомный реактор в коридоре собирай - всем пофиг.
у вас даже повесится духу не хватает.