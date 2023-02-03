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Невнимательный самокатчик отправил в полёт собаку

Невнимательный самокатчик отправил в полёт собаку

Автор:
03 февраля 2023 08:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   происшествие   самокат   самокатчик   собака   
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В Ялте уличная камера видеонаблюдения запечатлела происшествие с участием самокатчика. Молодой человек во время движения не заметил собачий поводок и отправил домашнего питомца в короткий полёт с болезненным приземлением.
Собака и её хозяйка запомнят эту прогулку надолго. Хочется верить, что женщина в следующий раз будет держать питомца в подобном месте на коротком поводке.

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Метки: видео   животные   происшествие   самокат   самокатчик   собака   
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1  комментарий
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Zемляк 36 минут назад
Не очень люблю самокатчиков, но здесь виновна хозяйка собаки. Сам часто сталкиваюсь с такими, отпускают свою псинку через весь тротуар на поводке: прыгайте пешеходы через шлагбаум - мы гуляем.
Был случай, не заметил я тонюсенький поводок мелкой собачки, а шел очень быстро. Так эта микропсинка передо мной перебежала дорогу и тут же влетела мне на спину, как только я споткнулся об её поводочек.
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