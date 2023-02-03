Невнимательный самокатчик отправил в полёт собаку

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В Ялте уличная камера видеонаблюдения запечатлела происшествие с участием самокатчика. Молодой человек во время движения не заметил собачий поводок и отправил домашнего питомца в короткий полёт с болезненным приземлением.
Собака и её хозяйка запомнят эту прогулку надолго. Хочется верить, что женщина в следующий раз будет держать питомца в подобном месте на коротком поводке.
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Метки: видео животные происшествие самокат самокатчик собака
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Был случай, не заметил я тонюсенький поводок мелкой собачки, а шел очень быстро. Так эта микропсинка передо мной перебежала дорогу и тут же влетела мне на спину, как только я споткнулся об её поводочек.