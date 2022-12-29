Собака села в гольф-кар своего хозяина и попала в ДТП

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В Канаде собака запрыгнула в гольф-кар своего хозяина, чтобы вздремнуть на сиденье. Животное случайно нажало на педаль газа и транспортное средство тронулось. Однако поездка продолжалась недолго.
Спустя несколько секунд гольф-кар врезался в припаркованный внедорожник и небольшой бассейн. Без этого видео в страховой бы точно не поверили...
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