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Собака села в гольф-кар своего хозяина и попала в ДТП

Собака села в гольф-кар своего хозяина и попала в ДТП

Автор:
29 декабря 2022 11:55
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   бассен   видео   гольф-кар   животные   происшествие   пёс   собака   
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В Канаде собака запрыгнула в гольф-кар своего хозяина, чтобы вздремнуть на сиденье. Животное случайно нажало на педаль газа и транспортное средство тронулось. Однако поездка продолжалась недолго.
Спустя несколько секунд гольф-кар врезался в припаркованный внедорожник и небольшой бассейн. Без этого видео в страховой бы точно не поверили...

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Метки: Юмор   бассен   видео   гольф-кар   животные   происшествие   пёс   собака   
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