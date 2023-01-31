Нетрезвая парочка грубиянов пытается сбежать из магазина не заплатив

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Нетрезвые молодые люди попытались украсть бутылку водки и колбасу из магазина в Балтийске (Калининградская область). Сотрудники торговой точки заметили это, закрыли дверь и позвонили в полицию. Однако парочка решила не дожидаться стражей правопорядка.
Опубликовавший в социальной сети видео местный житель утверждает, что парочка занимается подобными кражами уже несколько месяцев. На молодых людей поступило уже около 20 заявлений, однако они продолжают терроризировать торговые точки.
Далее со слов автора:
"Продавцы увидели как парень пытался украсть бутылку водки, а его спутница палку колбасы. Продавцы закрыли дверь магазина на ключ и стали вызывать полицию. Любители шары, стали драться с продавцами, угрожать физической расправой, в результате драки разбили дверь магазина, нанеся увечья работницам магазина (о чем имеется справка из судмедэкспертизы) и скрылись. Приехавшие сотрудники полиции развели руками со словами, что тут нет состава преступления. Фамилии и Имена этой парочки известны, но меры не принимаются. Более того, в Балтийске среди пострадавших создан чат, в котором каждый пострадавший описывает свою историю. При этом пострадавшие, признаются, что в некоторых случаях, сотрудники полиции сами за свой счет погасили убытки магазинам, лишь бы не заниматься лишней писаниной..."
В видео присутствует ненормативная лексика.
Далее со слов автора:
"Продавцы увидели как парень пытался украсть бутылку водки, а его спутница палку колбасы. Продавцы закрыли дверь магазина на ключ и стали вызывать полицию. Любители шары, стали драться с продавцами, угрожать физической расправой, в результате драки разбили дверь магазина, нанеся увечья работницам магазина (о чем имеется справка из судмедэкспертизы) и скрылись. Приехавшие сотрудники полиции развели руками со словами, что тут нет состава преступления. Фамилии и Имена этой парочки известны, но меры не принимаются. Более того, в Балтийске среди пострадавших создан чат, в котором каждый пострадавший описывает свою историю. При этом пострадавшие, признаются, что в некоторых случаях, сотрудники полиции сами за свой счет погасили убытки магазинам, лишь бы не заниматься лишней писаниной..."
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Вот прям так и хочется спросить: "А какого х_я у них там такое творится?", "Откуда у мусоров деньги на покрытие убытков из своего кармана?", "Может там мусора местных гопарей и бандюков крышуют?"
У нас так одна известная личность на районе постоянно "отрабатывал" по магазинам... Пока не сел за убийство по пьяной лавочке в стиле " кухонный Рэмбо".
И вот хрен знает что делать с такими.
В америкосии в Калифорнии неграм разрешили до 700 баксов брать чё хотят с полок - тоже ничего не поделать.
Чебля?
Чей сЫночка говорите?