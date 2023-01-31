FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6884 поста • 989 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Нетрезвая парочка грубиянов пытается сбежать из магазина не заплатив

Нетрезвая парочка грубиянов пытается сбежать из магазина не заплатив

Автор:
31 января 2023 14:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Балтийск   Калининград   воровство   инцидент   конфликт   люди   
808
1
1
Нетрезвые молодые люди попытались украсть бутылку водки и колбасу из магазина в Балтийске (Калининградская область). Сотрудники торговой точки заметили это, закрыли дверь и позвонили в полицию. Однако парочка решила не дожидаться стражей правопорядка.
Опубликовавший в социальной сети видео местный житель утверждает, что парочка занимается подобными кражами уже несколько месяцев. На молодых людей поступило уже около 20 заявлений, однако они продолжают терроризировать торговые точки.

Далее со слов автора:

"Продавцы увидели как парень пытался украсть бутылку водки, а его спутница палку колбасы. Продавцы закрыли дверь магазина на ключ и стали вызывать полицию. Любители шары, стали драться с продавцами, угрожать физической расправой, в результате драки разбили дверь магазина, нанеся увечья работницам магазина (о чем имеется справка из судмедэкспертизы) и скрылись. Приехавшие сотрудники полиции развели руками со словами, что тут нет состава преступления. Фамилии и Имена этой парочки известны, но меры не принимаются. Более того, в Балтийске среди пострадавших создан чат, в котором каждый пострадавший описывает свою историю. При этом пострадавшие, признаются, что в некоторых случаях, сотрудники полиции сами за свой счет погасили убытки магазинам, лишь бы не заниматься лишней писаниной..."

В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Балтийск   Калининград   воровство   инцидент   конфликт   люди   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Ваня 51 минуту назад
давно собрались все пострадавшие, нашли бы их и отмудохали так, чтобы потом эти район через полюс обходили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Shtoppi 4 минуты назад
<<Фамилии и Имена этой парочки известны, но меры не принимаются. Более того, в Балтийске среди пострадавших создан чат, в котором каждый пострадавший описывает свою историю. При этом пострадавшие, признаются, что в некоторых случаях, сотрудники полиции сами за свой счет погасили убытки магазинам, лишь бы не заниматься лишней писаниной...">>
------------
Вот прям так и хочется спросить: "А какого х_я у них там такое творится?", "Откуда у мусоров деньги на покрытие убытков из своего кармана?", "Может там мусора местных гопарей и бандюков крышуют?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
313
Liberman 8 минут назад
Ну так то... 1500 рублей порог, по-моему. Им ничего за кражу не будет. А вот за порчу - хулиганку теперь впаять могут.
У нас так одна известная личность на районе постоянно "отрабатывал" по магазинам... Пока не сел за убийство по пьяной лавочке в стиле " кухонный Рэмбо".
И вот хрен знает что делать с такими.
В америкосии в Калифорнии неграм разрешили до 700 баксов брать чё хотят с полок - тоже ничего не поделать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мариус 11 минут назад
"Приехавшие сотрудники полиции развели руками со словами, что тут нет состава преступления..." (с)

Чебля?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вячеслав 14 минут назад
Пассивных мусоров на передовую, это быдло всем городом поймать, вывезти на дюны к морю и заставить копать себе могилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
MrGod 22 минуты назад
Безнаказанность, порождает вседозволенность. На лицо некомпетенстность местных органов МВД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
424
дмитрий Полчаса назад
в бристоле пьяный мудак кричал слава украине и тыкал ножом палетки с пивом. скрутили забрали его мусора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
843
Mrak OBOY 36 минут назад
менты могут докопаться до людей которым есть что терять и есть что с них взять, а с бичами, алконафтами и беспридельщиками они не связываются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 38 минут назад
Знаю такой тип людей)) Сто грамм не стоп кран, дернешь, не остановишься)) Зато теперь посидит немного подумает, если хоть чуток мозгов осталось, одумается, если нет, то по кривой дорожке))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Djeff 41 минуту назад
"в некоторых случаях, сотрудники полиции сами за свой счет погасили убытки магазинам"

Чей сЫночка говорите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

633168



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Шалость удалась: забавы советских детей, от которых современные родители схватились бы за голову
Шалость удалась: забавы советских детей, от которых современные родители схватились бы...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 января
Набирающие популярность в сообществах
«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в частном доме
«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в...
100 лет Леониду Гайдаю
100 лет Леониду Гайдаю
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#автомобили#в мире#авто аварии#забавно#улыбнуло#новости#дети
#Юмор#люди#автомир#дтп#СССР#Россия#картинки#подборка#позитив#олдтаймер
#интересно#история#аварии#животные#факты#шоу бизнес#Приколы#кино#Украина#ремонт
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Агрессивная женщина познакомилась с электрошокером Агрессивная женщина познакомилась с электрошокером В Нижнем Новгороде мужчина избил дерзкую "зебру-попрошайку" В Нижнем Новгороде мужчина избил дерзкую "зебру-попрошайку" Двое пьяных парней прицепились к бойцу Двое пьяных парней прицепились к бойцу Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу

На что жалуетесь?

Вернуться