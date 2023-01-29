Иранская соцреклама о семейной жизни

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Сравнить жизнь холостяка и женатого мужчины - дело не простое, уж очень много всяческих нюансов.
В сети завирусилась иранская реклама, в которой сравнивается жизнь свободного и женатого мужчины.
А как вы считаете, кому жить лучше - холостяку или женатому?
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Метки: Холостяк видео женатый мужчина иран семья соцреклама
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2. "кому жить лучше" - тут как в том анекдоте: женишься, не женишься - всё равно пожалеешь.
пы.сы. Я женат, трое детей и кот - масса проблем, хлопот, сложностей, ответственность опять же. Хочется порой скрыться в глуши - и скрывался (я про отпуск в глухой деревне) - но уже через день начинаю скучать, волноваться...
Короче: каждому своё!
А вообще лучше все в пропорциях когда слишком много того и того тоже начинает осточертетивать.
мужчины не хотят жениться, или не могут найти девушек по своим хотелкам?