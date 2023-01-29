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Иранская соцреклама о семейной жизни

Иранская соцреклама о семейной жизни

Автор:
29 января 2023 09:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Холостяк   видео   женатый мужчина   иран   семья   соцреклама   
1572
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Сравнить жизнь холостяка и женатого мужчины - дело не простое, уж очень много всяческих нюансов.

В сети завирусилась иранская реклама, в которой сравнивается жизнь свободного и женатого мужчины.


А как вы считаете, кому жить лучше - холостяку или женатому?

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Метки: Холостяк   видео   женатый мужчина   иран   семья   соцреклама   
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13  комментариев
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29k
koleos72 Час назад
Одному жить проще, вместе - веселее!
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940
комнатный сибиряк 9 минут назад
Я конечно за семью, но это смотря ещё ком ещё женат, если жить как кошка с собакой, то ну её нахер, в холостяцкой жизни есть так же достаточно прелестей.
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23k
Валерий 19 минут назад
А почему вообще, этот ролик возник, какие-то проблемы в обществе? Холостой не в состоянии сам себе еду приготовить, или купить на крайний случай качественную еду, или сходить куда-то? Почему у холостого свет не включился, хотя судя по лампе в доме электричество есть? Почему в обед женатый обедает, а холостой - пашет. У женатого, похоже должность-то повыше будет. Это зависит от семейного положения, или он заведомо находился в более выигрышном положении? Из ролика я увидел, что более богатый чувак может себе позволить и жену и детей, и деда какого-то содержать (возможно отца, или тестя), и на такси кататься, и праздник каждый день, и вообще, не жисть, а сорочинская ярмарка. Короче, пока не сделаешь карьеру, о семье и не думай!
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59k
Дворняга Полчаса назад
1. Похоже что мужик слева не холостяк, а очень одинокий по жизни. Подано так, что у него ни одного друга нет вообще.
2. "кому жить лучше" - тут как в том анекдоте: женишься, не женишься - всё равно пожалеешь.
пы.сы. Я женат, трое детей и кот - масса проблем, хлопот, сложностей, ответственность опять же. Хочется порой скрыться в глуши - и скрывался (я про отпуск в глухой деревне) - но уже через день начинаю скучать, волноваться...
Короче: каждому своё!
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4k
Влад Полчаса назад
Понятно, у женатого зрение испортилось - в очках ходит.
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1k
Никита Сергеевич Полчаса назад
Не знаю, 6 лет прожил один и ни разу не жалею. Было классно. Но и сейчас, в семейной жизни, нисколько не хуже. Есть и плюсы, и минусы в обоих вариантах.
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11k
Джон Уик 36 минут назад
Ну может в Иране так и есть.
А вообще лучше все в пропорциях когда слишком много того и того тоже начинает осточертетивать.
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5k
Кистень Час назад
Каждому-своё.
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60
Velziavul Necronomikonoff Час назад
Конечно женатому и детишек много...
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1k
val Час назад
а вот мне теперь интересно стало: у них какие-то проблемы начались?
мужчины не хотят жениться, или не могут найти девушек по своим хотелкам?
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794
bohemia Час назад
Это сугубо индивидуально
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27k
Ваня Час назад
я 10 лет в разводе и мне хорошо...
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