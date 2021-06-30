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Лучший кусок брату! Бразильские традиции на день рождения

Лучший кусок брату! Бразильские традиции на день рождения (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 08:05
Метки: бразилия   брат   видео   любовь   семья   торт   традиции   
247
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Некоторые братья и сестры очень близки, но не всегда выражают свою любовь друг к другу. Они могут драться, как кошки с собаками, но они всегда будут заступаться друг за друга, когда это действительно важно.

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Метки: бразилия   брат   видео   любовь   семья   торт   традиции   
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404
Andrii Pohudin 14 минут назад
Теплая семейная сцена. Приятно глянуть.
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874
Акан 6 минут назад
в первую очередь родители большие молодцы, создали такую атмосферу в семье. к сожалению у меня в семье не такие теплые чувства с моими братом и сестрой, хотя мои родители тоже самые лучшие в мире.
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