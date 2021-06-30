Лучший кусок брату! Бразильские традиции на день рождения

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Некоторые братья и сестры очень близки, но не всегда выражают свою любовь друг к другу. Они могут драться, как кошки с собаками, но они всегда будут заступаться друг за друга, когда это действительно важно.
На видео мальчик по имени Райан празднует свое 12-летие дома со своей семьей. Его младший брат Антонио находится рядом с ним, наблюдая, как он аккуратно отрезает первый кусок своего праздничного торта и кладет его на тарелку.
Их семья - бразильская, и их традиционный обычай - подавать первый кусок праздничного торта тому, кого они любят больше всего. Поразмыслив всего несколько секунд, Райан передает тарелку Антонио. Маленький мальчик разрыдался от радости!
Их семья - бразильская, и их традиционный обычай - подавать первый кусок праздничного торта тому, кого они любят больше всего. Поразмыслив всего несколько секунд, Райан передает тарелку Антонио. Маленький мальчик разрыдался от радости!
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