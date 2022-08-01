Любопытная кошка пожалела, что подошла к пылесосу

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Игры с пылесосом ни к чему хорошему не приводят. В этом убедилась домашняя кошка, решившая изучить устройство для уборки пыли.
К чему приводит любопытство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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