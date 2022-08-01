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Сообщество Без кота и жизнь не та 1361 пост • 442 подписчика подписаться
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Любопытная кошка пожалела, что подошла к пылесосу

Любопытная кошка пожалела, что подошла к пылесосу

Автор:
01 августа 2022 09:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кошка   любопытство   неудача   прикол   пылесос   фейл   
421
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Игры с пылесосом ни к чему хорошему не приводят. В этом убедилась домашняя кошка, решившая изучить устройство для уборки пыли.
К чему приводит любопытство.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   кошка   любопытство   неудача   прикол   пылесос   фейл   
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6  комментариев
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6k
klop 59 минут назад
У меня сколько было кошаков все шарахались по углам когда только включал пылесос, а этот какой-то бракованный, не боится.
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33k
Nefrion 15 минут назад
Ссылка coub.com
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11k
.Атеист. Полчаса назад
"Не суй нос куда не надо!" не зря придумана.
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47k
dima423 52 минуты назад
смелая какая)
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3k
Babangdida Час назад
Любопытство сгубило кошку, но, удовлетворив его, она воскресла. /Curiosity/Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back /
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Fidel

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