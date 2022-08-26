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Один против пятерых: забавный эпизод в хоккейном матче

Один против пятерых: забавный эпизод в хоккейном матче

Автор:
26 августа 2022 12:32
Сообщество : Спорт
Метки: Курьезы   Спорт   Юмор   видео   дети   инцидент   неожиданно   прикол   хоккей   
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Курьезный инцидент, произошедший с юным хоккеистом во время матча. Спортсмен зазнался и был вынужден в одиночку играть против команды соперника.

И один в поле воин

Во время матча юный хоккеист не отдавал передачи своим партнёрам по команде и тренер решил его наказать. Мужчина оставил спортсмена одного на площадке против команды соперника. Хоккеист не растерялся и доказал тренеру, что способен играть и один.

Источник:

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Метки: Курьезы   Спорт   Юмор   видео   дети   инцидент   неожиданно   прикол   хоккей   
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22  комментария
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510
Легендарный В-ий Час назад
кто же играет - Сыроежкин или Электроник?)
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19k
ЦСКА Минуту назад
Его команда в 3 периоде 9-0 ведет! Можно и поизголяться....
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1k
ya_pavel 12 минут назад
Если бы парень участвовал в индивидуальном виде спорта, типа борьбы или атлетики, то его характер помог бы ему. А в командном виде спорта далеко не уйдёт, если не поменяет своё отношение.
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1k
Evgeniy Полчаса назад
Больше над комментатором угораешь, чем над тем, что играет 1 против 5х.
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2k
Pill 37 минут назад
Возможно молодая звезда
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260
Максим Эсфельд 39 минут назад
Комментатор просто огонь. Ради такого не грех и одному сыграть. А пацан молодчина , сразу видно боец. Удачи ему и успехов . Может когда нибудь увидим его в сборной.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 45 минут назад
Красавец!!!
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4k
GROMOZEKA 55 минут назад
Ай да умница!
Вот поэтому в хоккей играют настоящие мужчины.

Комментатору отдельное спасибо, за искрометное звуковое сопровождение
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5k
Дмитрий Час назад
Похожий случай был в карьере Алексея Ковалёва когда он играл в Рейнджерс. В очередной раз переиграв свою смену он едет на замену, а там был ГТ Майк Кинэн и тот ему "Давай! Давай! Играй дальше!" и так он его не пускал на замену 12(!) минут. Двенадцать!!! Так что у этого парня есть пример для подражания.
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3k
Едондер пуп Час назад
При счёте 8:0 это просто неспортивное поведение тренера выигрывающей команды.
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42k
Per aspĕra ad astra Час назад
Да уж. Но тут, скорее всего, не зазнался, а партнёры по команде стали повально нарушать правила, вот и изгнали на штрафное время. Это версия, не истина.
Но, это напомнило мне случай из моей жизни.
В 1992 году тренер по Самбо меня наказал за пропущенное занятие таким вот образом. Тренер был строг, но справедлив. В те времена я был подростком.
На татами (после разминки) тренер наш вызвал сначала одного подростка на поединок со мной, которого я поборол примерно за пару-тройку минут. "хаджиме" сказал тренер опосля того как я провёл болевой приём сопернику.
Через полминуты тренер вызвал другого против меня, не давая мне даже продышаться. Пришлось немного подольше бороться.
"хаджиме" сказал тренер опосля того как я провёл болевой приём новому сопернику опять.
Ещё через полминуты тренер снова вызвал на поединок со мной другого соперника. Я помню что чуть ли не задыхался и умоляюще взглянул на тренера. Но наш тренер был строг и справедлив.
И этот третий поединок подряд я выиграл. С большим трудом. Еле-еле...
"хаджиме" сказал тренер опосля того как я провёл болевой приём опять новому сопернику в очередной раз и распластался тяжело дыша на татами от бессилия...
Четвёртый поединок я бы проиграл. Но его не состоялось...
А вся эта история мной вспомнена и написана оттого что профессионал (техничный) даже против нескольких соперников-любителей устоит. Но не долго. Я забыл упомянуть что тренер подбирал соперников против меня заведомо слабже и не так давно занимающимися Самбо. Это важное обстоятельство! Просто тренер хотел меня проучить за пропуск тренировок.
Хороший был тренер! Заслуженный Мастер Спорта СССР по боевому Самбо!!!
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280
Андрей @ Per aspĕra ad astra Полчаса назад
"хаджиме", "татами" - это дзюдо, хоть и очерь похоже на самбо, но все же разные виды борьбы
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1
Кирилл Per aspĕra ad astra Полчаса назад
Брехня..........

В Самбо ковер, татами в Дзюдо.
"Хаджиме" - восточные единоборства, команда к началу схватки.....
В Самбо нет такой команды...... Там все по простому, русским языком...... (на тренировке)

Вы уж определитесь или в виде единоборства, либо в терминах.

"Смешались в кучу кони, люди...."
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Комент про то, что красные слабаки не отменяет факта, что парнишка молодец и далеко пойдёт, если не дай бог травма не остановит.
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1
Aleksandr АнтонПолднев Час назад
Никуда он далеко не пойдет с таким подходом. Тренера надо слушать.
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40
topersk 2 часа назад
просто красные реально слабаки, у нас бы за это время успели 3-4 шайбы накидать при одном то игроке
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40
Ron Burgundi 2 часа назад
Не послушает тренера, в следующий раз будет один сидеть на скамейке запасных, тут всё таки командная игра.
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