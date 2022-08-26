Один против пятерых: забавный эпизод в хоккейном матче

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Курьезный инцидент, произошедший с юным хоккеистом во время матча. Спортсмен зазнался и был вынужден в одиночку играть против команды соперника.
И один в поле воин
Во время матча юный хоккеист не отдавал передачи своим партнёрам по команде и тренер решил его наказать. Мужчина оставил спортсмена одного на площадке против команды соперника. Хоккеист не растерялся и доказал тренеру, что способен играть и один.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот поэтому в хоккей играют настоящие мужчины.
Комментатору отдельное спасибо, за искрометное звуковое сопровождение
Но, это напомнило мне случай из моей жизни.
В 1992 году тренер по Самбо меня наказал за пропущенное занятие таким вот образом. Тренер был строг, но справедлив. В те времена я был подростком.
На татами (после разминки) тренер наш вызвал сначала одного подростка на поединок со мной, которого я поборол примерно за пару-тройку минут. "хаджиме" сказал тренер опосля того как я провёл болевой приём сопернику.
Через полминуты тренер вызвал другого против меня, не давая мне даже продышаться. Пришлось немного подольше бороться.
"хаджиме" сказал тренер опосля того как я провёл болевой приём новому сопернику опять.
Ещё через полминуты тренер снова вызвал на поединок со мной другого соперника. Я помню что чуть ли не задыхался и умоляюще взглянул на тренера. Но наш тренер был строг и справедлив.
И этот третий поединок подряд я выиграл. С большим трудом. Еле-еле...
"хаджиме" сказал тренер опосля того как я провёл болевой приём опять новому сопернику в очередной раз и распластался тяжело дыша на татами от бессилия...
Четвёртый поединок я бы проиграл. Но его не состоялось...
А вся эта история мной вспомнена и написана оттого что профессионал (техничный) даже против нескольких соперников-любителей устоит. Но не долго. Я забыл упомянуть что тренер подбирал соперников против меня заведомо слабже и не так давно занимающимися Самбо. Это важное обстоятельство! Просто тренер хотел меня проучить за пропуск тренировок.
Хороший был тренер! Заслуженный Мастер Спорта СССР по боевому Самбо!!!
В Самбо ковер, татами в Дзюдо.
"Хаджиме" - восточные единоборства, команда к началу схватки.....
В Самбо нет такой команды...... Там все по простому, русским языком...... (на тренировке)
Вы уж определитесь или в виде единоборства, либо в терминах.
"Смешались в кучу кони, люди...."