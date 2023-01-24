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Неудачная попытка белки обокрасть птичью кормушку

Неудачная попытка белки обокрасть птичью кормушку

Автор:
24 января 2023 08:49
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Прикол   белка   видео   кормушка   лакомство   
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Хитрая белка решила полакомиться содержимым птичьей кормушки, однако сделать это оказалось не так уж и просто. На финальном этапе она и вовсе попала в ловушку.

Таких не берут в космонавты!

Белка пыталась обокрасть птичью кормушку, но что-то пошло не так.

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Метки: Еда   Прикол   белка   видео   кормушка   лакомство   
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Copycat Час назад
you spin me right round baby right round
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Дмитрий

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