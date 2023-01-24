Неудачная попытка белки обокрасть птичью кормушку

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Хитрая белка решила полакомиться содержимым птичьей кормушки, однако сделать это оказалось не так уж и просто. На финальном этапе она и вовсе попала в ловушку.
Таких не берут в космонавты!
Белка пыталась обокрасть птичью кормушку, но что-то пошло не так.
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