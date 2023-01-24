Жестокая пытка: кот не может добраться до колбасы

1069
1
1
Жительница Китая запечатлела кота, решившего побаловать себя колбасой. Животное пыталось допрыгнуть до колбасных изделий, но лакомство висело слишком высоко.
Видит око, да зуб неймет
Одна из самых грустных вещей, что вы увидите сегодня.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот жадно грызёт свежий огурец
- Тщетные попытки кота украсть кусок колбасы
- Проворная утка объедает кошку
- Самый непредсказуемый кот
- Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка
Новости партнёров
Колбаса смеется над тобой ...