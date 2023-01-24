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Сообщество Без кота и жизнь не та 1507 постов • 460 подписчиков подписаться
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Жестокая пытка: кот не может добраться до колбасы

Жестокая пытка: кот не может добраться до колбасы

Автор:
24 января 2023 08:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Прикол   видео   животные   колбаса   кот   лакомство   
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Жительница Китая запечатлела кота, решившего побаловать себя колбасой. Животное пыталось допрыгнуть до колбасных изделий, но лакомство висело слишком высоко.

Видит око, да зуб неймет

Одна из самых грустных вещей, что вы увидите сегодня.

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Метки: Еда   Прикол   видео   животные   колбаса   кот   лакомство   
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15  комментариев
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
Изверги!
Мучают котейку!
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721
kolobok263 2 минуты назад
впервые кошачий мат слышу
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5k
Hugo_RnD 4 минуты назад
"Ужасное зрелище... Душераздирающее зрелище!"(с) ослик Иа...
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30
Bolo Yeung 4 минуты назад
Печаль котья!
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5k
perekrestok 18 минут назад
Колбаса с приправами, кошки такое обычно не едят. Так что скорее всего котейка возмущался что мясо испортили.
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jfk 19 минут назад
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21k
homerchik 36 минут назад
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ValdemarNaftulievich 40 минут назад
Бедный Барсик Мурзикович
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Сибиряк 41 минуту назад
Жестокая пытка: кот не может добраться до колбасыПосмотреть
Жестокая пытка: кот не может добраться до колбасы
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27k
Ваня Час назад
торопыга...

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Oleg Час назад
Бесконечна пытка колбасой...
Колбаса смеется над тобой ...
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5k
Leonid Час назад
Не плачь, котик! Это китайская подделка.
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3k
Александр Час назад
При виде натуральной колбасы,я тоже так ору .
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59k
Дворняга Час назад
Чтоб вам так зарплату показывали, как вы котейке колбаску!
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А.Берестенко 2 часа назад
Не боец!
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