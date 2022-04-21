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Наглые еноты решили забрать всю еду у кошку

Наглые еноты решили забрать всю еду у кошку (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 10:59
Сообщество : Животные
Метки: Еда   видео   еноты   животные   кот   кража   лакомство   прикол   
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Еноты увидели, что кошку угостили чем-то вкусненьким. Пушистые бандиты решили узнать, чем же именно. Пока одно животное предпринимало осторожные попытки добраться до еды вслепую, другое нагло воровало лакомство прямо из-под носа у кошки.

Третий лишний

Из всех щелей лезут, негодники!

Источник:

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Метки: Еда   видео   еноты   животные   кот   кража   лакомство   прикол   
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5  комментариев
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27k
Vazari 2 часа назад
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1k
fenix57 Час назад
"решили забрать всю еду у кошку" моя твой русский не понимай
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20k
Serg2001 2 часа назад
В кругу друзей не щелкай клювом! (с)
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419
Strait 2 часа назад
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264
Антошка 2 часа назад
Сука, в одну харю жрёт, нет бы собрату пододвинул хавчика.
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Fidel

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