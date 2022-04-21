Наглые еноты решили забрать всю еду у кошку

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Еноты увидели, что кошку угостили чем-то вкусненьким. Пушистые бандиты решили узнать, чем же именно. Пока одно животное предпринимало осторожные попытки добраться до еды вслепую, другое нагло воровало лакомство прямо из-под носа у кошки.
Третий лишний
Из всех щелей лезут, негодники!
Источник:
АНТИФИШКИ
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