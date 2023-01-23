Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить дебоширов в столичном ресторане

Пьяные тела настолько вошли в кураж, что начали избивать стражей порядка.
Вчера вечером в ресторане "Сытый лось" в Северном Медведково трое пьяных посетителей устроили конфликт с охранником заведения и набросились с кулаками на приехавший наряд полиции, после чего одному из сотрудников пришлось применить табельный пистолет.
Полицейские на протяжении минуты безуспешно попытались скрутить одного из дебоширов, а когда на помощь прибежал самый пьяный собутыльник, начался настоящий бедлам. Сначала он набросился на охранника, повалил и начал избивать. Полицейских попытался того защитить и оттолкнул нападавшего, но затем на стража порядка накинулся уже третий участник, который с самого начала стоял в тамбуре ресторана и уговаривал полицейских не арестовывать товарища. В итоге оба полицейских получили несколько раз по голове, и сержант, видя, что ситуация вышла из-под контроля выстрелили из табельного пистолета вверх, что сразу остудило пыл дебоширов.
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Известно, что в потасовке участвовали 35-летний Игорь Кабанов, 29-летний Вячеслав Матвеев и 28-летний Рамир Бобров. Все трое задержаны. И очевидно, всем грозит уголовная статья за насилие в отношении представителей власти. Один из полицейских уже снял ушибы — у него подбит глаз.
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Могут исправить ошибку в Вагнере.
Добрые у нас полицаи.
В СГА каждый из них уже был бы трупом, получив штук попять пуль в разные места...
На большее фингал не потянет ну никак
Приходи служить в ппс