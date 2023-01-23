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Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить дебоширов в столичном ресторане

Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить дебоширов в столичном ресторане

Автор:
23 января 2023 13:25
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   дебош   драка   пистолет   полиция   ресторан   
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Пьяные тела настолько вошли в кураж, что начали избивать стражей порядка.

Вчера вечером в ресторане "Сытый лось" в Северном Медведково трое пьяных посетителей устроили конфликт с охранником заведения и набросились с кулаками на приехавший наряд полиции, после чего одному из сотрудников пришлось применить табельный пистолет.

Полицейские на протяжении минуты безуспешно попытались скрутить одного из дебоширов, а когда на помощь прибежал самый пьяный собутыльник, начался настоящий бедлам. Сначала он набросился на охранника, повалил и начал избивать. Полицейских попытался того защитить и оттолкнул нападавшего, но затем на стража порядка накинулся уже третий участник, который с самого начала стоял в тамбуре ресторана и уговаривал полицейских не арестовывать товарища. В итоге оба полицейских получили несколько раз по голове, и сержант, видя, что ситуация вышла из-под контроля выстрелили из табельного пистолета вверх, что сразу остудило пыл дебоширов.

Известно, что в потасовке участвовали 35-летний Игорь Кабанов, 29-летний Вячеслав Матвеев и 28-летний Рамир Бобров. Все трое задержаны. И очевидно, всем грозит уголовная статья за насилие в отношении представителей власти. Один из полицейских уже снял ушибы — у него подбит глаз.

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Метки: Москва   видео   дебош   драка   пистолет   полиция   ресторан   
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25  комментариев
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24k
Егор Час назад
Какие же наши полицейские терпеливые.
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7k
Pravednik84 Минуту назад
Помню, сидел как то в одной узбекской кафушке (я её часто посещал - ОЧЕНЬ вкусно и не дорого), держит её мужик с явным криминальным прошлым (или даже настоящим), но там всегда образцовый порядок, можно с детьми приходить (и славянам тоже). Единственный был случай - пришли воры-карманники... ну в общем их отпустили без полиции (я не уверен что это был лучший для них вариант, возможно что полиция их могла бы спасти)
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772
Mrak OBOY 9 минут назад
тут как минимум предупреждающий надо было делать... в ногу) как легко жизнь себе сломать, короткий курс.
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94k
parallax 14 минут назад
Отдых на нарах уже точно заработали.
Могут исправить ошибку в Вагнере.
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4k
vasilykopkov 14 минут назад
Хуже быдла может быть только пьяное быдло.
Добрые у нас полицаи.
В СГА каждый из них уже был бы трупом, получив штук попять пуль в разные места...
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3k
Григорий 17 минут назад
надо стрелять в голову, потом в воздух, ибо если ты так крут что прёшь на человека с пистолетом, будь готов схавать начинку.
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173
ruslan d 17 минут назад
Подраться с ментами , это сильно конечно ....
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4k
Трям 18 минут назад
показательно влепить всем по 10 лет расстрела!
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10k
Hunson Abadeer 19 минут назад
Ахаха мусора терпилы. Жаль мало им накидали там.
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10k
Oleg 23 минуты назад
всем по 7 лет дадут?
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7
vudu12 24 минуты назад
пи.до.рский плеер этот вк уберите хоть с этого сайта!
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3k
pinbalist Полчаса назад
Без этих трёх тел мир стал бы чище.
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148
Николай Пауков Полчаса назад
Фигово как то коп побои снимал... Ему столько раз прилетело а всего один фингал?
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148
Николай Пауков Полчаса назад
Сытый лось - приличный рестик. Был несколько раз, гопоты не встречал.
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173
ruslan d Николай Пауков 16 минут назад
Видимо проблема не "Лосе" а в месте расположения .
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38
Руслана Тарасова 40 минут назад
Феерические долбоклювы! 317 статья УК РФ им как с куста упала. А последний, самый глупый, который последним поез в драку однозначно нарвался на формулировку этой статьи:"...либо из мести за такую деятельность...", а толковый следак может именно так трактовать его деяние для суда. А это уже "червонец" по нижней планке. Да, ребята отожгли большое приключение на пятую точку
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1k
Геннадий 49 минут назад
Наших полицейских жизнь ни чему не учит? а если бы он так не кулаками махал, а ножиком? два трупа в погонах было бы.
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26k
Юрий Час назад
Рулон Обоев мутузит полицейских по очереди, те лишь закрываются?
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6k
Станислав Час назад
Шокеры! Когда уже полиции разрешат носить и применять шокеры!?
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