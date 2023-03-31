Пьяная женщина вызвала вместо такси скорую помощь и поплатилась

Позже подъехала другая казённая машина с мигалками и всё-таки прокатила дебоширку. До отдела.
Крайне нетрезвая москвичка придумала "гениальный" план для экономии денег. Она позвонила в скорую помощь, сообщила о недуге и вызвала медиков к подъезду. Однако приехавших на вызов врача и фельдшера встретила очень даже здоровая и агрессивная
баба женщина, которая потребовала, чтобы её подбросили до указанного адреса. Удивлённые её наглостью сотрудники скорой, разумеется, отказали. После чего началась очередной эпизод нескончаемого сериала "Вези меня, мразь". Женщина принялась оскорблять медиков и даже попыталась вырвать телефон у одного из них.
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В итоге медики, чтобы наказать агрессивную дамочку, вызвали полицию. Женщину задержали и с ветерком прокатили до отдела полиции. К сожалению, дальнейшая судьба дебоширки неизвестна. Остаётся надеяться, что отделается она не только штрафом полторы тысячи рублей по ст. 19.13. КоАП РФ.
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