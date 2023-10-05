Кенгуру поколотил девушку прямо во время прямого эфира из зоопарка

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Популярная в Таиланде блогерша приблизилась к кенгуру и неосторожно села на корточки, ожидая, что животные подойдут к ней.
Но оказалось кенгуру не особо хотели быть бесплатными цирковыми шутами. Внезапно одно из животных подпрыгнуло к девушке и несколько раз ударило её передними лапами. Девушка в страхе ретировалась, что, впрочем, пришлось подписчикам по душе.
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