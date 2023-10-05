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Кенгуру поколотил девушку прямо во время прямого эфира из зоопарка

Кенгуру поколотил девушку прямо во время прямого эфира из зоопарка

Автор:
05 октября 2023 08:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   зоопарк   кенгуру   люди   
1482
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Популярная в Таиланде блогерша приблизилась к кенгуру и неосторожно села на корточки, ожидая, что животные подойдут к ней.

Но оказалось кенгуру не особо хотели быть бесплатными цирковыми шутами. Внезапно одно из животных подпрыгнуло к девушке и несколько раз ударило её передними лапами. Девушка в страхе ретировалась, что, впрочем, пришлось подписчикам по душе.

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Метки: Видео   в мире   животные   зоопарк   кенгуру   люди   
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6  комментариев
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9k
Дмитрий Час назад
Маленький ублюдок! )))
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301
Человече Z 10 минут назад
Ибо нефиг всякую хрень постить, не давая ничего братьям нашим меньшим... Сначала покорми, а потом выеживайся на камеру. :)
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3k
Алекс Полчаса назад
Жаль как пчела, порхай как бабочка))
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19k
anpetrof Полчаса назад
Надо было хвостом с разворота
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1k
Igor Grishaev 43 минуты назад
"В ухо, в брюхо, в лоб и в глаз"©
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82k
Доктор Джонс Час назад
Ей повезло, что это был всего лишь валлаби...
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