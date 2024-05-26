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Артист, дышащий огнём, поджёг напавших на него музыкантов

Артист, дышащий огнём, поджёг напавших на него музыкантов

Автор:
26 мая 2024 09:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: artist   Видео   Мексика   в мире   конфликт   люди   музыканты   огонь   
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Житель Морелии (Мексика) подвергся нападению группы музыкантов-мариачи и сумел дать «огненный» отпор.

Дело в том, что хулиганистые музыканты решили побить не просто обычного человека, а артиста, чьим основным номером является выдыхание огня. Поэтому мужчина, которого начали избивать, в отместку поджёг своих обидчиков.


Позже полицейские подтвердили, что необычная драка с использованием огня действительно имела место недалеко от ресторана «El Inferno» (как ни иронично, это слово переводится как «ад»). Никого не арестовали, а артисту с огнём оказали медицинскую помощь в связи с полученными травмами от побоев.


Он рассказал, что не поделил с музыкантами «денежное место», то есть популярное туристическое место, где можно было, выступая, получать большие чаевые от прохожих.


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Метки: artist   Видео   Мексика   в мире   конфликт   люди   музыканты   огонь   
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McAir 56 минут назад
Артист, дышащий огнём, поджёг напавших на него музыкантовПосмотреть
Артист, дышащий огнём, поджёг напавших на него музыкантов
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Александр Минуту назад
Вода, Земля, Огонь, Воздух. Когда-то давно, четыре народа жили в мире. Но вскоре народ огня развязал войну.
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Pill 54 минуты назад
Факир отбился.
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Musteline
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