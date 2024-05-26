Артист, дышащий огнём, поджёг напавших на него музыкантов

Житель Морелии (Мексика) подвергся нападению группы музыкантов-мариачи и сумел дать «огненный» отпор.
Дело в том, что хулиганистые музыканты решили побить не просто обычного человека, а артиста, чьим основным номером является выдыхание огня. Поэтому мужчина, которого начали избивать, в отместку поджёг своих обидчиков.
Позже полицейские подтвердили, что необычная драка с использованием огня действительно имела место недалеко от ресторана «El Inferno» (как ни иронично, это слово переводится как «ад»). Никого не арестовали, а артисту с огнём оказали медицинскую помощь в связи с полученными травмами от побоев.
Он рассказал, что не поделил с музыкантами «денежное место», то есть популярное туристическое место, где можно было, выступая, получать большие чаевые от прохожих.
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