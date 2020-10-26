В Череповце вандал сломал скульптуру купца

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Вскоре мэр сообщил, что вредитель был задержан."Идешь по Советскому проспекту — ломаешь арт-объект — проводишь выходные в полиции. Так выглядит типичный уикенд любого вандала, который посягает на городское имущество. Сутки понадобились полиции, чтобы установить личность мужчины, сломавшего книгу у памятника купцу на Советском проспекте.Разрушителем оказался молодой человек 1997 года рождения, перебивающийся случайными заработками на стройках. С него уже взяты объяснения, вину он признал полностью."