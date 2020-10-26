В Череповце вандал сломал скульптуру купца

Установленная на Советском проспекте в Череповце камера наблюдения зафиксировала акт вандализма в отношении скульптуры купца. Мужчина сломал стойку, на которой держалась книга.
Статуя купца в Череповце снова привлекла внимание вандалов – вечером в пятницу, 23 октября, мужчина, прогуливавшийся в обществе дам и маленького ребенка в коляске, пополнил список людей, которые ломали эту скульптурную композицию.
На записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной череповецким градоначальником Вадимом Германовым, видно, что горожанин влез на раскрытую книгу, стоявшую перед фигурой дореволюционного предпринимателя.
Конструкция не выдержала и сломалась, а мужчина поспешно ретировался.
"Кажется, уже весь город знает о приключениях "ледовых вандалов" и 16-летней Анны, сломавшей книгу у купца в прошлый раз. Но, несмотря на широкую огласку, все равно нашелся молодой отец, сказавший жене "Подержи-ка мое пиво", и взобравшийся на арт-объект", – прокомментировал ситуацию Германов.
На записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной череповецким градоначальником Вадимом Германовым, видно, что горожанин влез на раскрытую книгу, стоявшую перед фигурой дореволюционного предпринимателя.
Конструкция не выдержала и сломалась, а мужчина поспешно ретировался.
"Кажется, уже весь город знает о приключениях "ледовых вандалов" и 16-летней Анны, сломавшей книгу у купца в прошлый раз. Но, несмотря на широкую огласку, все равно нашелся молодой отец, сказавший жене "Подержи-ка мое пиво", и взобравшийся на арт-объект", – прокомментировал ситуацию Германов.
Вскоре мэр сообщил, что вредитель был задержан.
"Идешь по Советскому проспекту — ломаешь арт-объект — проводишь выходные в полиции. Так выглядит типичный уикенд любого вандала, который посягает на городское имущество. Сутки понадобились полиции, чтобы установить личность мужчины, сломавшего книгу у памятника купцу на Советском проспекте.
Разрушителем оказался молодой человек 1997 года рождения, перебивающийся случайными заработками на стройках. С него уже взяты объяснения, вину он признал полностью."
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"Идешь по Советскому проспекту — ломаешь арт-объект — проводишь выходные в полиции. Так выглядит типичный уикенд любого вандала, который посягает на городское имущество. Сутки понадобились полиции, чтобы установить личность мужчины, сломавшего книгу у памятника купцу на Советском проспекте.
Разрушителем оказался молодой человек 1997 года рождения, перебивающийся случайными заработками на стройках. С него уже взяты объяснения, вину он признал полностью."
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