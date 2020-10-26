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В Череповце вандал сломал скульптуру купца

В Череповце вандал сломал скульптуру купца (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 08:53
Сообщество : Жить в России
Метки: вандал   вандализм   видео   идиот   люди   скульптура   череповец   
215
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Установленная на Советском проспекте в Череповце камера наблюдения зафиксировала акт вандализма в отношении скульптуры купца. Мужчина сломал стойку, на которой держалась книга.

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Метки: вандал   вандализм   видео   идиот   люди   скульптура   череповец   
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11  комментариев
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324
кожаный олень 45 минут назад
Отказ от духовного совершенствования ведет к деградации!
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6k
KOSTELLO Минуту назад
О тебе, о подлеце, слава аж в Череповце.
Ты всему народу в душу наплевал в моем лице (Сказ про Федота стрельца)
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2k
Дмитрий 4 минуты назад
жаль он на пику сракой не присел, было бы эпично.
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56k
Viktor 11 минут назад
Он до такой степени тупорылый, что гадит и не может своим умишком чухнуть, что камеры есть на свете!
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−50
Андрей Аксаментов 19 минут назад
Существо быдло обыкновенное
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56k
Viktor 20 минут назад
Штраф влепить немалый и ремонт оплатить в 10-ти кратном размере!
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13k
Alex ASK 21 минуту назад
Не вандал, а дебил
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11k
Совранский Полчаса назад
Разрушителем оказался молодой человек 1997 года рождения, перебивающийся случайными заработками на стройках. С него уже взяты объяснения, вину он признал полностью. © - как отработает двойную сумму ущерба - можно выпускать, обезьяна))
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28k
Alex Полчаса назад
Быдлан типичный, со своей быдло-женой
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−17
RUSOFOB88LVL 37 минут назад
рашка швайне
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KL11 RUSOFOB88LVL 17 минут назад
Ты подпись поставил, а текст написать забыл.
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