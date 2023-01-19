"Вот такая штука прилетела мне в лицо": водитель грузовика чуть не погиб при аварии с квадракоптером

Новый год - новые варианты ДТП.
В Воронежской области летательный аппарат на большой скорости влетел в лобовое стекло грузового Volvo с вологодскими номерами. Осколками стекла водителю рассекло лицо и руки. Пострадавший эмоционально высказал всё, что думает о владельце квадрокоптера.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Кстати, стоимость этой модели летательного аппарата составляет около 850 тысяч рублей.
Как уточняет Telegram-канал Mash, инцидент произошел на трассе М-4 "Дон" и дрон был служебным. С помощью таких летательных аппаратов следят за обстановкой на дороге, но у этого квадрокоптера, похоже, сел аккумулятор, и он на скорости начал снижаться. По сведениям СМИ, фура принадлежит транспортной компании "ВолТрансЛидерСевер", с происшествие с дроном было оформлено как ДТП.
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по-другому и не скажешь