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"Вот такая штука прилетела мне в лицо": водитель грузовика чуть не погиб при аварии с квадракоптером

"Вот такая штука прилетела мне в лицо": водитель грузовика чуть не погиб при аварии с квадракоптером

Автор:
19 января 2023 13:18
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   гибдд   грузовик Volvo   дтп   квадрокоптер   лобовое столкновение   пострадавший   трасса М-4 Дон   
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Новый год - новые варианты ДТП.

В Воронежской области летательный аппарат на большой скорости влетел в лобовое стекло грузового Volvo с вологодскими номерами. Осколками стекла водителю рассекло лицо и руки. Пострадавший эмоционально высказал всё, что думает о владельце квадрокоптера.


Кстати, стоимость этой модели летательного аппарата составляет около 850 тысяч рублей.


Как уточняет Telegram-канал Mash, инцидент произошел на трассе М-4 "Дон" и дрон был служебным. С помощью таких летательных аппаратов следят за обстановкой на дороге, но у этого квадрокоптера, похоже, сел аккумулятор, и он на скорости начал снижаться. По сведениям СМИ, фура принадлежит транспортной компании "ВолТрансЛидерСевер", с происшествие с дроном было оформлено как ДТП.

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Метки: авария   видео   гибдд   грузовик Volvo   дтп   квадрокоптер   лобовое столкновение   пострадавший   трасса М-4 Дон   
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14  комментариев
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12k
Kostick 2 часа назад
вызывать дэпсов, иск к собственнику. а по з/ч продать, всяко на полтос там годников будет. если не больше. ценник модели с тепловизором.
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5k
Котэ 48 минут назад
дрон принадлежит полиции, скорее всего водитель не соблюдал скоростной режим, ехал не по своей полосе, перегруз, неисправный тахограф, стёртые шины, не работают габариты.... будет платить
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
Сотрудники оформляют инцидент как ДТП, а водитель с порезами рук и лица комментирует: "Вот такая х*ёвина мне прилетела в лицо нах, е*учий квадрокоптер, бл*ть!"

по-другому и не скажешь
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Посмотрел видео со звуком. Чот ни хрена мне его не жалко.
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