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Почти: не самая успешная попытка девушки проехать через ворота

Почти: не самая успешная попытка девушки проехать через ворота

Автор:
13 января 2023 15:38
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   авария   в мире   видео   люди   фейл   
2306
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Камера наблюдения запечатлела девушку, пытавшуюся заехать на частную территорию через ворота. Однако всё пошло не так гладко, как изначально планировала автолюбительница.
Интересно, почему она даже не попыталась открыть вторую створку ворот?

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Метки: Девушка   Юмор   авария   в мире   видео   люди   фейл   
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15  комментариев
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30k
АнтонПолднев 2 часа назад
Интересно, почему она даже не попыталась открыть вторую створку ворот?(с)
Автор пытается понять женскую логику?
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2k
Женя Женя78 16 минут назад
Сукаааа, на ровном месте
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5k
perekrestok 22 минуты назад
Самой открыть ворота - это выше женского разумения.
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1k
Vladislav Grigorenko 42 минуты назад
Она честно попыталась открыть вторую створку! Кто скажет, что это не так - пусть первый бросит в меня камень! Открыть, потом заехать - это слишком ожидаемо. У женщин своя последовательность. Они вон юбку, например, через голову одевают.
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502
Бывалый 43 минуты назад
2: 0 победили ворота.
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52k
Олег 53 минуты назад
на конкурсе женской логики победил генератор случайных чисел
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8k
Борис Карабанов 55 минут назад
Это всё потому, что девчонки в детстве играют в куклы, а не в машинки!
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1k
Duke_kir 58 минут назад
как серпом по ...
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха Час назад
Как права получают?
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2k
Виталий Васильев Час назад
Ну будет вечером новые позы учить
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7k
Кружок Час назад
И всё-таки ... Почему она даже не попыталась открыть вторую створку ворот?
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28k
Alex Час назад
Интересно, почему она даже не попыталась открыть вторую створку ворот?
Потому что баба
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2k
MPEG-8 2 часа назад
"Интересно, почему она даже не попыталась открыть вторую створку ворот?"
Возможно она боялась покарябать ей машину - я не шучу.
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