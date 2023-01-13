Почти: не самая успешная попытка девушки проехать через ворота

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Камера наблюдения запечатлела девушку, пытавшуюся заехать на частную территорию через ворота. Однако всё пошло не так гладко, как изначально планировала автолюбительница.
Интересно, почему она даже не попыталась открыть вторую створку ворот?
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Автор пытается понять женскую логику?
Потому что баба
Возможно она боялась покарябать ей машину - я не шучу.