Пастушья собака, которая обожает свою работу

Эта собака породы бордер-колли действительно любит свою работу. Посмотрите, как она срывается с места по команде хозяина, чтобы пригнать овец.

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Верный друг, надежный помощник и отличный специалист в своей области. Еще и собственный квадроцикл имеет! 😁