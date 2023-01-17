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Пастушья собака, которая обожает свою работу

Пастушья собака, которая обожает свою работу

Автор:
17 января 2023 13:19
Сообщество : Животные
Метки: бордер-колли   видео   животные   пастушья собака   позитив   собака   
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Эта собака породы бордер-колли действительно любит свою работу. Посмотрите, как она срывается с места по команде хозяина, чтобы пригнать овец.
Верный друг, надежный помощник и отличный специалист в своей области. Еще и собственный квадроцикл имеет! 😁

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Метки: бордер-колли   видео   животные   пастушья собака   позитив   собака   
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9k
Бритва Час назад
по прозвищу "Вжик"
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21k
ЦСКА 14 минут назад
Пес классный! Погода-говно!
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569k
АРОН Полчаса назад
Вот это школа, вот это талант! Ну и скромность.
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