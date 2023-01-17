Пастушья собака, которая обожает свою работу

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Эта собака породы бордер-колли действительно любит свою работу. Посмотрите, как она срывается с места по команде хозяина, чтобы пригнать овец.
Верный друг, надежный помощник и отличный специалист в своей области. Еще и собственный квадроцикл имеет! 😁
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