В Казахстане нашли самого хитрого воришку, но не поймали

Забавный инцидент попал на камеру видеонаблюдения Талдыкоргане (Казахстан). Мужик решил оперативно поднять денег и ограбить механизм по приему денег на мойке самообслуживания.

Но незадачливого воришку заметил сотрудник автомойки и, естественно, поспешил воспрепятствовать наглому грабежу. Поняв, что сбежать он не успеет, гений преступного мира упал и притворился трупом.