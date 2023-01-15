В Казахстане нашли самого хитрого воришку, но не поймали

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Тот случай, когда прокачал находчивость на 100%.
Забавный инцидент попал на камеру видеонаблюдения Талдыкоргане (Казахстан). Мужик решил оперативно поднять денег и ограбить механизм по приему денег на мойке самообслуживания.
Но незадачливого воришку заметил сотрудник автомойки и, естественно, поспешил воспрепятствовать наглому грабежу. Поняв, что сбежать он не успеет, гений преступного мира упал и притворился трупом.
Ему в актеры надо было пойти, а не автомойки грабить, такой талант пропадает!
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