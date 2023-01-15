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В Казахстане нашли самого хитрого воришку, но не поймали

В Казахстане нашли самого хитрого воришку, но не поймали

Автор:
15 января 2023 11:38
Сообщество : Криминал
Метки: Казахстан   автомойка   актер   видео   вор   труп   
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Тот случай, когда прокачал находчивость на 100%.

Забавный инцидент попал на камеру видеонаблюдения Талдыкоргане (Казахстан). Мужик решил оперативно поднять денег и ограбить механизм по приему денег на мойке самообслуживания.


Но незадачливого воришку заметил сотрудник автомойки и, естественно, поспешил воспрепятствовать наглому грабежу. Поняв, что сбежать он не успеет, гений преступного мира упал и притворился трупом.


Ему в актеры надо было пойти, а не автомойки грабить, такой талант пропадает!

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Метки: Казахстан   автомойка   актер   видео   вор   труп   
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Борис Карабанов 10 минут назад
Голос Дроздова:
- В природе нередка защитная поведенческая реакция, когда животное или насекомое в случае опасности притворяется мёртвым - танатоз. Изредка подобное поведение наблюдается и среди людей.
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