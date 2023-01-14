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Суровые школьные чирлидеры Новой Зеландии

Суровые школьные чирлидеры Новой Зеландии

Автор:
14 января 2023 11:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   детские танцы   новая зеландия   регби   чирлидеры   
1584
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Обычно танцы группы поддержки школьных команд это весело и задорно, но не в этот раз.

В Новой Зеландии национальные танцы очень эмоциональные, а в исполнении группы поддержки школьной команды по регби выглядят и вовсе устрашающе.



Главное, детки стараются! Молодцы!

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Метки: Юмор   видео   детские танцы   новая зеландия   регби   чирлидеры   
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20  комментариев
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14k
Majul 50 минут назад
Это не просто танец группы поддержки и не в эмоциях конкретной группы дело. Это национальный ритуальный танец коренного народа Новой Зеландии маори, называется хака. Этот танец призван устрашить соперника и проводится перед любым командным спортивным выступлением Новой Зеландии по сути. И этот танец у них изучается в школах.
Более того этот танец по сути народной достояние и его исполняют даже на свадьбах.
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17k
Сергей 4 минуты назад
Это хакка. Вроде как боевой танец местных аборигенов. Себя распалить и врага устрашить.
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4k
Вадим Игнатьев 10 минут назад
Так новозеландские инструкторы в Англии этому "боевому" танцу ещё и солдат Куёвского каганата в декабре учили. Представляю , как вислоухие против вагнеровцев этот танец в Соледаре исполняли.
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7k
Роман 12 минут назад
Самых лучших охотников за головами видно сразу, не голодают =)
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27k
Андрей Полчаса назад
Чем их там кормят, такие жиробасики в столь молодом возрасте
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17k
Александр 53 минуты назад
Ну, молодцы, сохранили традиции.
Правда жирные они, но то уже не важно
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68
Oblomingo88 55 минут назад
Косплей ритуальных танцев майори
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115
ДокторКто Час назад
все ясно . пойду схожу в туалет
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2k
Денис Ануфриев Час назад
что то напомнило
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2k
Saplus Час назад
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26k
Volga_34 Час назад
бибизяны..
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1k
svarog19692007 Час назад
Эмоционально !
А главное - искренне , от всей души , от сердца !
Класс !
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13k
Kucher Час назад
И враг бежит, бежит, бежит...
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