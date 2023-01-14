Суровые школьные чирлидеры Новой Зеландии

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Обычно танцы группы поддержки школьных команд это весело и задорно, но не в этот раз.
В Новой Зеландии национальные танцы очень эмоциональные, а в исполнении группы поддержки школьной команды по регби выглядят и вовсе устрашающе.
Главное, детки стараются! Молодцы!
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Более того этот танец по сути народной достояние и его исполняют даже на свадьбах.
Правда жирные они, но то уже не важно
А главное - искренне , от всей души , от сердца !
Класс !