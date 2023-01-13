Кошачий сон стал реальностью

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Представьте, что вам снится потрясающий сон, а когда вы просыпаетесь, то видите его события наяву. Хозяева оставили возле своей спящей кошки лакомство, чтобы посмотреть, что она будет делать дальше. Смешная реакция питомца на еду попала на видео.
Мечта воплотилась в реальность
Снилось что ем вкусненькую еду, просыпаюсь, а тут она. Чудеса!
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