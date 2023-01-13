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Сообщество Без кота и жизнь не та 1502 поста • 458 подписчиков подписаться
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Кошачий сон стал реальностью

Кошачий сон стал реальностью

Автор:
13 января 2023 11:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   кот   кошка   лакомство   
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Представьте, что вам снится потрясающий сон, а когда вы просыпаетесь, то видите его события наяву. Хозяева оставили возле своей спящей кошки лакомство, чтобы посмотреть, что она будет делать дальше. Смешная реакция питомца на еду попала на видео.

Мечта воплотилась в реальность

Снилось что ем вкусненькую еду, просыпаюсь, а тут она. Чудеса!

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   кот   кошка   лакомство   
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9  комментариев
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Viktor Час назад
А мне вот часто бабы голые снятся - ну хоть бы один раз проснулся, а она рядом - хренас два!
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Nikolay 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Себастьян Перейра

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