Кошачий сон стал реальностью

Представьте, что вам снится потрясающий сон, а когда вы просыпаетесь, то видите его события наяву. Хозяева оставили возле своей спящей кошки лакомство, чтобы посмотреть, что она будет делать дальше. Смешная реакция питомца на еду попала на видео.

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Мечта воплотилась в реальность Снилось что ем вкусненькую еду, просыпаюсь, а тут она. Чудеса!