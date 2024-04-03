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В Дагестане разгневанный учитель музыки избил директора школы из-за того, что тот «подсидел» его отца

В Дагестане разгневанный учитель музыки избил директора школы из-за того, что тот «подсидел» его отца

Автор:
03 апреля 2024 14:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   директор   драка   педагог   учитель   школа   
1961
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Педагог умеет не только играть на фортепьяно, но и неплохо размахивает кулаками.

42-летний Магомед стал директором школы в Тляратинском районе меньше года назад. Как утверждает мужчина - его предшественник устраивал в учебное заведение своих родственников на несколько ставок, но по факту они не работали, а только получали зарплату.

В школе и правду трудится жена бывшего директора и его сын - он учитель музыки. И он категорически не согласен с «несколькими ставками» и прочими «наговорами».

Проще говоря, педагог считает, что Магомед просто подсидел его отца.. И сказал ему об этом, когда пришёл подписывать новый трудовой договор.

Беседа шла на повышенных тонах, а потом учитель прекрасного полез в драку. В результате новый директор уехал в больницу и написал заявление в полицию. Он опасается, что на этом дело не закончится, и в следующий раз его отметелят уже тромбоном или балалайкой.

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Метки: Видео   Дагестан   директор   драка   педагог   учитель   школа   
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13  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
И эти люди в шортах запрещают ходить.
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3k
Роман 9 минут назад
Как будто новый эпизод Сев-Кав ТВ посмотрел.
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7k
alex 15 минут назад
обезьяны
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309
Иван Иванов 18 минут назад
Вот почему они евреев в турбинах ищут!
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6k
Хачик 19 минут назад
А здесь точно педагоги?
А здесь точно педагоги?Посмотреть
А здесь точно педагоги?
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7k
Lexx 20 минут назад
Вот это - "разгневанный учитель музыки" - можно одним матерным словом заменить.
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7k
Старичок Полчаса назад
шедеврально.
я думал в кепке учитель музыки, подписывает новый контракт. а оно вон оно чё.
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8k
Alex 56 минут назад
Тупые животные...
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5k
Peter Griffin Час назад
Послушайте,для того,чтобы называть себя учителем музыки,недостаточно уметь держать палку в правой руке и ловко бить ею по камню.Пусть даже не сбиваясь с ритма.Музыка-это чуть сложнее)
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12k
Б.Касторский Час назад
Что-то посмотрел видео и стал немного сомневаться, что они и правда ЕГЭ по сто баллов сдают.
Но музыкант не пропадёт! Будет тамадой с интересными конкурсами, если что.
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386
Альберт Назыров Час назад
Учат в школе Учат в школе Учат в школе (пропеть)
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36k
Опаньки Час назад
а если кто-то на шторы не сдаст, то вообще каюк ? )
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2742 поста (2697 в горячем)

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