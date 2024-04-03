В Дагестане разгневанный учитель музыки избил директора школы из-за того, что тот «подсидел» его отца

Педагог умеет не только играть на фортепьяно, но и неплохо размахивает кулаками.
42-летний Магомед стал директором школы в Тляратинском районе меньше года назад. Как утверждает мужчина - его предшественник устраивал в учебное заведение своих родственников на несколько ставок, но по факту они не работали, а только получали зарплату.
В школе и правду трудится жена бывшего директора и его сын - он учитель музыки. И он категорически не согласен с «несколькими ставками» и прочими «наговорами».
Проще говоря, педагог считает, что Магомед просто подсидел его отца.. И сказал ему об этом, когда пришёл подписывать новый трудовой договор.
Беседа шла на повышенных тонах, а потом учитель прекрасного полез в драку. В результате новый директор уехал в больницу и написал заявление в полицию. Он опасается, что на этом дело не закончится, и в следующий раз его отметелят уже тромбоном или балалайкой.
Источник:
Источник:
- «Вали отсюда куда хочешь»: из пермской школы уволили учительницу, назвавшую подростка «предателем»
- Хороший учитель и опыты интересные
- В Красноярске учительница географии подралась с пятиклассницей из-за электронной сигареты
- Вырубил паренька с одного удара
- В Китае директор школы спас девочку от суицида
я думал в кепке учитель музыки, подписывает новый контракт. а оно вон оно чё.
Но музыкант не пропадёт! Будет тамадой с интересными конкурсами, если что.