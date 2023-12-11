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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1021 пост • 45 подписчиков подписаться
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В Калининградской школе ребёнок бросился с кулаками на отца, защищая мать

В Калининградской школе ребёнок бросился с кулаками на отца, защищая мать

Автор:
11 декабря 2023 18:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: дети   драка   жена   интересное   ребёнок   фото   школа   
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Мужчина пнул свою бывшую жену прямо в живот в стенах школы

Семейная драка с участием ребёнка произошла в школе 22 ноября в городе Калининграде. Женщина пришла в школу к своему сыну, которого долго не видела. Мальчик в данное время проживает с отцом, отметили в УМВД России по Калининградской области. Визит матери разгневал отца. Он решил, что ребёнка пытаются украсть и решил силой вывести его из школы. Женщина не позволила этого, за что получила пинок в живот. Мальчик, на глазах которого это произошло, набросился на отца с кулаками. Видео публикует Baza.

После произошедшего женщина написала заявление в полицию о побоях. Сотрудники ПДН ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении.

Источник:

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Метки: дети   драка   жена   интересное   ребёнок   фото   школа   
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6  комментариев
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23k
hebpat 38 минут назад
мудак
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16k
ss Минуту назад
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36k
albedo 19 минут назад
Хотелось бы услышать ВСЮ историю.
Если ребенок проживает с отцом - что то не так с мамашей.
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8k
diman02 20 минут назад
И лишить прав !
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Пацан молодец!
Мать надо защищать, а уж от такого отца тем более.
Ну а как вырастет, будет п@здить этого папаню, аж бегом
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3k
Yus Полчаса назад
Дебил, сам все делает, что бы ребенок у матери оказался.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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