В Калининградской школе ребёнок бросился с кулаками на отца, защищая мать

Мужчина пнул свою бывшую жену прямо в живот в стенах школы
Семейная драка с участием ребёнка произошла в школе 22 ноября в городе Калининграде. Женщина пришла в школу к своему сыну, которого долго не видела. Мальчик в данное время проживает с отцом, отметили в УМВД России по Калининградской области. Визит матери разгневал отца. Он решил, что ребёнка пытаются украсть и решил силой вывести его из школы. Женщина не позволила этого, за что получила пинок в живот. Мальчик, на глазах которого это произошло, набросился на отца с кулаками. Видео публикует Baza.
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После произошедшего женщина написала заявление в полицию о побоях. Сотрудники ПДН ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении.
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Если ребенок проживает с отцом - что то не так с мамашей.
Мать надо защищать, а уж от такого отца тем более.
Ну а как вырастет, будет п@здить этого папаню, аж бегом