В Калининградской школе ребёнок бросился с кулаками на отца, защищая мать

Семейная драка с участием ребёнка произошла в школе 22 ноября в городе Калининграде. Женщина пришла в школу к своему сыну, которого долго не видела. Мальчик в данное время проживает с отцом, отметили в УМВД России по Калининградской области. Визит матери разгневал отца. Он решил, что ребёнка пытаются украсть и решил силой вывести его из школы. Женщина не позволила этого, за что получила пинок в живот. Мальчик, на глазах которого это произошло, набросился на отца с кулаками. Видео публикует Baza.