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На горнолыжной базе в Киргизии туристы чуть не сорвались с канатной дороги из-за "бога парковки"

На горнолыжной базе в Киргизии туристы чуть не сорвались с канатной дороги из-за "бога парковки"

Автор:
09 января 2023 10:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Каракол   Киргизия   ЧП   авто   багажник   горнолыжный курорт   канатная дорога   лыжи   
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Несчастные зацепились лыжами за багажник на крыше микроавтобуса, припаркованного в неположенном месте.

Для пары туристов пребывание на горнолыжном курорте "Каракол" в Киргизии едва не закончилось трагедией. Водитель авто, за багажник которого зацепились лыжами, как сообщают в СМИ, тут же отъехал с места парковки. Его оштрафовали на 1000 сом.


Но, судя по ролику, он был не единственным, припарковавшим свое авто прямо над канатной дорогой. Как администрация курорта разбиралась с остальными умниками, неизвестно.



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Метки: Каракол   Киргизия   ЧП   авто   багажник   горнолыжный курорт   канатная дорога   лыжи   
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4  комментария
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67
Lex Lem 36 минут назад
Абреки в своём стиле
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Бобр Lex Lem Полчаса назад
чего обзываетесь. Как будто у нас лучше паркуются.
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8k
Лещ 2 минуты назад
А она совсем не смотрит никуда?? я бы ноги поджал..
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32k
Fat Lynx 17 минут назад
Чет мне по началу показалось, что они спецом зацепились за багажник...
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