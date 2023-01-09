На горнолыжной базе в Киргизии туристы чуть не сорвались с канатной дороги из-за "бога парковки"

Для пары туристов пребывание на горнолыжном курорте "Каракол" в Киргизии едва не закончилось трагедией. Водитель авто, за багажник которого зацепились лыжами, как сообщают в СМИ, тут же отъехал с места парковки. Его оштрафовали на 1000 сом.





Но, судя по ролику, он был не единственным, припарковавшим свое авто прямо над канатной дорогой. Как администрация курорта разбиралась с остальными умниками, неизвестно.





