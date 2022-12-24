США накрыл зимний шторм

Более миллиона людей остались без электричества из-за сильнейшей снежной бури и морозов. По меньшей мере 9 человек погибло.
Сильный зимний шторм обрушился на США в пятницу, неся с собой низкие температуры, сильный ветер и обильный снегопад.
По данным веб- сайта PowerOutage.US , более миллиона человек испытывают перебои в подаче электроэнергии. Мэн, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Вирджиния и Пенсильвания имеют наибольшее количество отключений электроэнергии.
По словам губернатора Энди Бешира, в Кентукки из-за непогоды погибли три человека, в том числе двое в автомобильных авариях, а еще один человек в Луисвилле, у которого «жилье было небезопасно».
Губернатор Огайо Майка Девайна, сообщил о том, что четыре человека погибли «в результате автомобильных аварий, связанных с погодными условиями», и еще несколько человек получили ранения.
Холодный циклон продвинулся вплоть до побережья Мексиканского залива и мексиканской границы, а о ледяных ветрах сообщат даже на юге, в Остине и Атланте. Многие места на востоке США переживают самый холодный канун Рождества за последние десятилетия.
Из-за непогоды было закрыто большинство дорог, отменены авиарейсы. В Нью-Йорке закрыли часть ветки Лонг-Бич.
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По данным FlightAware , из-за льда были закрыты взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Сиэтл-Такома, где почти половина рейсов, прибывающих и вылетающих из аэропорта, была отменена . Кроме того, все экспресс-услуги Sound Transit, региональной транспортной сети в районе метро Сиэтла, были приостановлены из-за гололедицы .
Согласно метеорологическим наблюдениям со всего штата, во всем штате Техас к началу дня пятницы температура была в районе -17 по Цельсию.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул предупредила жителей о «эпической опасности для всего штата» зимней погоды.
Хоукул на пресс-конференции в пятницу днем сообщала, что «у нас будут лед, наводнения, снег, отрицательные температуры и все, что мать-природа сможет обрушить на нас в эти выходные».
По данным Национальной метеорологической службы эта зима будет не похожей ни на какую другую: в Атланте, Филадельфии, Питтсбурге и Таллахасси, штат Флорида, 24 декабря ожидается самая низкая высокая температура, когда-либо зарегистрированная.
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Прогнозируется, что в Вашингтоне, округ Колумбия, будет второй самый холодный канун Рождества после 1989 года. В Нью-Йорке это будет самый холодный канун Рождества с 1906 года. В Чикаго ожидается, что температура поднимется выше нуля, но канун Рождества все равно будет самым холодным с 1983 года.
Запреты на вождение действуют в округах Эри, Дженеси, Ниагара и Орлеан в западной части Нью-Йорка из-за непогоды.
До 250 человек могут оказаться в своих автомобилях в округе Эри в ситуации, которая, по словам мэра Буффало Байрона Брауна, подвергает службы экстренного реагирования ненужному риску.
Губернаторы как минимум 13 штатов, включая Джорджию и Северную Каролину на юге, приняли чрезвычайные меры для реагирования на зимний шторм. Объявлено о чрезвычайном положении в нескольких штатах.
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И такое творится?
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Что-то новенькое в метеорологии. ))