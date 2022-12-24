США накрыл зимний шторм

По словам губернатора Энди Бешира, в Кентукки из-за непогоды погибли три человека, в том числе двое в автомобильных авариях, а еще один человек в Луисвилле, у которого «жилье было небезопасно».

Губернатор Огайо Майка Девайна, сообщил о том, что четыре человека погибли «в результате автомобильных аварий, связанных с погодными условиями», и еще несколько человек получили ранения.