FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9808 постов • 1370 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
США накрыл зимний шторм

США накрыл зимний шторм

Автор:
24 декабря 2022 10:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   ЧП   зима   мороз   непогода   снег   шторм   
1335
8
2

Более миллиона людей остались без электричества из-за сильнейшей снежной бури и морозов. По меньшей мере 9 человек погибло.


Сильный зимний шторм обрушился на США в пятницу, неся с собой низкие температуры, сильный ветер и обильный снегопад.

По данным веб- сайта PowerOutage.US , более миллиона человек испытывают перебои в подаче электроэнергии. Мэн, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Вирджиния и Пенсильвания имеют наибольшее количество отключений электроэнергии.


По словам губернатора Энди Бешира, в Кентукки из-за непогоды погибли три человека, в том числе двое в автомобильных авариях, а еще один человек в Луисвилле, у которого «жилье было небезопасно».

Губернатор Огайо Майка Девайна, сообщил о том, что четыре человека погибли «в результате автомобильных аварий, связанных с погодными условиями», и еще несколько человек получили ранения.

Холодный циклон продвинулся вплоть до побережья Мексиканского залива и мексиканской границы, а о ледяных ветрах сообщат даже на юге, в Остине и Атланте. Многие места на востоке США переживают самый холодный канун Рождества за последние десятилетия.

Из-за непогоды было закрыто большинство дорог, отменены авиарейсы. В Нью-Йорке закрыли часть ветки Лонг-Бич.


По данным FlightAware , из-за льда были закрыты взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Сиэтл-Такома, где почти половина рейсов, прибывающих и вылетающих из аэропорта, была отменена . Кроме того, все экспресс-услуги Sound Transit, региональной транспортной сети в районе метро Сиэтла, были приостановлены из-за гололедицы .

Согласно метеорологическим наблюдениям со всего штата, во всем штате Техас к началу дня пятницы температура была в районе -17 по Цельсию.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул предупредила жителей о «эпической опасности для всего штата» зимней погоды.

Хоукул на пресс-конференции в пятницу днем сообщала, что «у нас будут лед, наводнения, снег, отрицательные температуры и все, что мать-природа сможет обрушить на нас в эти выходные».

По данным Национальной метеорологической службы эта зима будет не похожей ни на какую другую: в Атланте, Филадельфии, Питтсбурге и Таллахасси, штат Флорида, 24 декабря ожидается самая низкая высокая температура, когда-либо зарегистрированная.


Прогнозируется, что в Вашингтоне, округ Колумбия, будет второй самый холодный канун Рождества после 1989 года. В Нью-Йорке это будет самый холодный канун Рождества с 1906 года. В Чикаго ожидается, что температура поднимется выше нуля, но канун Рождества все равно будет самым холодным с 1983 года.

Запреты на вождение действуют в округах Эри, Дженеси, Ниагара и Орлеан в западной части Нью-Йорка из-за непогоды.

До 250 человек могут оказаться в своих автомобилях в округе Эри в ситуации, которая, по словам мэра Буффало Байрона Брауна, подвергает службы экстренного реагирования ненужному риску.

Губернаторы как минимум 13 штатов, включая Джорджию и Северную Каролину на юге, приняли чрезвычайные меры для реагирования на зимний шторм. Объявлено о чрезвычайном положении в нескольких штатах.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: США   ЧП   зима   мороз   непогода   снег   шторм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Влад 40 минут назад
Неженки. До -20, ветер до 15м/с и небольшая низовая метель, вполне нормальная погода. У нас тут покруче уже было и никаких трагедий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
557
Виктор Чикалев 17 минут назад
А у нас оттепель, все тает. Вот оно куда все ушло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кот Скрипалей 37 минут назад
А на Гавайях +23
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
.Атеист. 42 минуты назад
Ничего удивительного, просто пришла к ним Зима демократию наводить)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
530
Евгений 44 минуты назад
Отлично.Это им за Донбасс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 49 минут назад
Что-то выпал снег.
И такое творится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
weiter 57 минут назад
Генерал Мороз вторгся на территорию США. Уже подана нота протеста Российскому послу в Вашингтоне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Андрей Час назад
До чего Собянин Америку довёл! Всё разворовал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Matrosskin Час назад
Простите, не смотрел ещё новости, русский след уже нашли, ссанкции уже ввели за это ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
S__D Час назад
ожидается самая низкая высокая температура, когда-либо зарегистрированная.
.
Что-то новенькое в метеорологии. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi 2 часа назад
Это кара им небесная за дела их презренные и грешные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60367



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"
Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Белоруска вернулась из США, построила дом на Нарочи и перевезла две столетние хаты
Белоруска вернулась из США, построила дом на Нарочи и перевезла две столетние хаты
Beyond ML — как и для чего Яндекс создает «пост-российские» стартапы?
Beyond ML — как и для чего Яндекс создает «пост-российские» стартапы?
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный костюм

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#дизайн#забавно#СССР#снег#дети#новости
#Юмор#Прикол#история#Приколы#кино#Жизнь#удивительно#красота#дтп#Прошлое
#факты#интересное#люди#картинки#в мире#искусство#Ynews#аварии#идеи#рождество
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить В США небо стало зелёным из-за штормового ветра В США небо стало зелёным из-за штормового ветра В Японии тротуары подогревают как полы в квартирах. А почему в России так не делают? В Японии тротуары подогревают как полы в квартирах. А почему в России так не делают? 16 снеговиков, которые были созданы противниками всего скучного и банального 16 снеговиков, которые были созданы противниками всего скучного и банального Жители Владивостока сделали из прорыва трубы скалодром Жители Владивостока сделали из прорыва трубы скалодром Шестьдесят британцев застряли в баре на три дня из-за снежного шторма Шестьдесят британцев застряли в баре на три дня из-за снежного шторма

На что жалуетесь?

Вернуться