"И это стоит 140$?": американец удивился расценкам по замене в авто воздушного фильтра

Содержание авто в США - удовольствие не из дешёвых. Любая услуга - за ваши деньги. И будьте готовы к тому, что даже за минутную работу с вас возьмут солидную сумму.
Автовладелец рассказал, что ему предложили заменить воздушный фильтр по очень привлекательной цене в 154 доллара и 62 цента, при этом сам фильтр он купил всего за 15$. Как же выглядит эта работа, которую оценили в 140 баксов? Ответ - в видео.
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Блогер в "Яндекс Дзен" привел расценки на самые ходовые операции по обслуживанию и ремонту авто в США, видя которые понимаешь актуальность поговорки "Легче купить новое, чем чинить старое".
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Механик, вздыхая, говорит:
- Ну значит не прокатило.
Любой рукожоп при желании легко превращается в средне-плохого работника.
Владелец одной фабрики был чрезвычайно обеспокоен. Паровой генератор, который обеспечивался светом и энергией весь его завод, сильно вибрировал. Это очень сложная проблема, общего решения которой не существует и сейчас. Множество экспертов пытались починить его, но все их попытки были безуспешны.
Время деньги, повторял себе владелец фабрики, подсчитывая убытки из-за потерянной продукции, время деньги.
В этот момент человек в голубом комбинезоне заглянул к нему в контору.
Я могу починить ваш котел, сэр, сказал он.
Фабрикант был не впечатлён.
Я приглашал лучших из лучших специалистов, чтобы они починили паровой котёл, но никто из них не смог помочь мне. Посмотрите на себя, у вас только маленькая сумка с инструментами, да и инструментов в ней не так много, если я не ошибаюсь.
Совершенно верно, сэр. Я взял только те инструменты, которые пригодятся мне для выполнения этой работы. Так вы позволите уладить вашу проблему?
Рабочий не произвёл впечатления на фабриканта, но, поскольку терять ему было уже нечего, он повёл его в помещение, где находился котёл. В центре комнаты стоял сам котёл. От него во всех направлениях тянулось огромное количество труб, сообщающихся с каждым помещением завода.
Покровительственным тоном фабрикант пригласил работника приступать к делу. Спокойно и без суеты человек в голубом комбинезоне вынул из своей сумки один инструмент, маленький резиновый молоток.
Аккуратно и методично он начал простукивать различные участки машины, внимательно прислушиваясь к звукам, которые издавала металлическая поверхность. За десять минут он простучал датчики давления, термостаты, подшипники и соединения, где, как он предполагал, находится повреждение. Наконец, он вернулся к своей сумке с инструментами, положил на место маленький молоточек и выбрал большой молоток.
Он подошёл к одному из коленчатых соединений в одной из секций труб и нанёс несильный удар молотком. Эффект был мгновенным. Что-то сдвинулось, и паровой генератор перестал вибрировать.
Фабрикант был восхищён:
Изумительно! Изумительно! Пришлите мне счёт. Удвойте ваши расценки.
В этом нет необходимости, сэр, ответил работник.
Когда несколько дней спустя фабрикант получил счёт, он был ошеломлён. Сумма намного превышала его ожидания. 10000 фунтов стерлингов! Большие деньги по тем временам. Несмотря на то, что он заплатил намного больше тем экспертам, которые пытались исправить поломку, но потерпели неудачу, он знал, что они провели там несколько дней. И они были представителями компаний с отличной репутацией! А этот странный человек провёл там всего десять минут.
Фабрикант дал секретарше поручение, чтобы она отослала ему запрос с просьбой подробно расписать стоимость оказанных услуг.
Вскоре с почты пришел ответ.
За десять минут простукивания 1 фунт.
За знание того, куда нужно ударить 9999 фунтов.
Итого: 10000 фунтов.
Итого 4200+3080=7280 Экономия 5720 р.
Так к чему я столько букв потратил, ваш анекдот хорош но очень редко случается в жизни. Из моего случая видно, 4 профессиональных сервиса нихера не секут а денежку берут и один любитель который сразу нашел проблему и денег не взял.
Профессионалы построили Титаник а Ной, не профессионал, построил Ковчег.
Не хочешь платить - делай сам, или ищи того, кто сделает дешевле.
А учитывая, какие налоги в сша...
И так везде, а в сшп нае_алово это вообще стандартная модель поведения.