"И это стоит 140$?": американец удивился расценкам по замене в авто воздушного фильтра

Автовладелец рассказал, что ему предложили заменить воздушный фильтр по очень привлекательной цене в 154 доллара и 62 цента, при этом сам фильтр он купил всего за 15$. Как же выглядит эта работа, которую оценили в 140 баксов? Ответ - в видео.



