FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 900 постов • 246 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
"И это стоит 140$?": американец удивился расценкам по замене в авто воздушного фильтра

"И это стоит 140$?": американец удивился расценкам по замене в авто воздушного фильтра

Автор:
31 декабря 2022 10:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: авто   автомир   видео   жизнь в сша   замена воздушного фильтра   обслуживание авто   расценки на услуги   ремонт машины   
2302
2
1

Содержание авто в США - удовольствие не из дешёвых. Любая услуга - за ваши деньги. И будьте готовы к тому, что даже за минутную работу с вас возьмут солидную сумму.

Автовладелец рассказал, что ему предложили заменить воздушный фильтр по очень привлекательной цене в 154 доллара и 62 цента, при этом сам фильтр он купил всего за 15$. Как же выглядит эта работа, которую оценили в 140 баксов? Ответ - в видео.



Блогер в "Яндекс Дзен" привел расценки на самые ходовые операции по обслуживанию и ремонту авто в США, видя которые понимаешь актуальность поговорки "Легче купить новое, чем чинить старое".


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: авто   автомир   видео   жизнь в сша   замена воздушного фильтра   обслуживание авто   расценки на услуги   ремонт машины   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Lexx Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
477
Андерсен 14 минут назад
Как в анекдоте. Клиент забирает машину из автосервиса и просматривает чек:
- Замена шаровой - 400 рублей, чистка карбюратора - 500 рублей... Так, а это что? "прокатило - 5000 рублей".
Механик, вздыхая, говорит:
- Ну значит не прокатило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 18 минут назад
Youtube - отличный инструмент по работе с механикой.
Любой рукожоп при желании легко превращается в средне-плохого работника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
сергей костюнин Полчаса назад
Американец в Америке ? Чему он удивился ? Или первый раз в сервисе ... не понял .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Полчаса назад
Проблема не в том как заменить, а в том чтобы знать как заменить. Некоторые прокладки между рулем и сидением просто не знают как колесо меняется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Zhora 39 минут назад
В Штатах любая работа, которую делают руками, стоит дорого. Просто вызвать сантехника-водопроводчика (по фигне) обойдётся в несколько сотен баксов. А если попадёшь в больницу без медстраховки - вообще последние штаны снимут. Но и доходы там совсем другие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сергей Алексеевич 44 минуты назад
А вы как хотели? Там, в США, местами вообще беспредел творится, например нельзя самому у себя дома чинить электрику или сантехнику, для этого нужна лицензия, которая стоит дорого, поэтому пришедший лицензированный электрик за замену патрона в люстре или сантехник за замену прокладки в кране берёт несоразмерную работе сумму, а если ты сам всё сделаешь, то ни в коем случае никому об этом не говори, иначе настучат и тебе пришлют такой штраф, что заплатить лицензированным специалистам вышло бы в десятки раз дешевле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 47 минут назад
Анекдот про Петра Капицу, знаменитого советского физика:

Владелец одной фабрики был чрезвычайно обеспокоен. Паровой генератор, который обеспечивался светом и энергией весь его завод, сильно вибрировал. Это очень сложная проблема, общего решения которой не существует и сейчас. Множество экспертов пытались починить его, но все их попытки были безуспешны.
Время деньги, повторял себе владелец фабрики, подсчитывая убытки из-за потерянной продукции, время деньги.
В этот момент человек в голубом комбинезоне заглянул к нему в контору.
Я могу починить ваш котел, сэр, сказал он.
Фабрикант был не впечатлён.
Я приглашал лучших из лучших специалистов, чтобы они починили паровой котёл, но никто из них не смог помочь мне. Посмотрите на себя, у вас только маленькая сумка с инструментами, да и инструментов в ней не так много, если я не ошибаюсь.
Совершенно верно, сэр. Я взял только те инструменты, которые пригодятся мне для выполнения этой работы. Так вы позволите уладить вашу проблему?
Рабочий не произвёл впечатления на фабриканта, но, поскольку терять ему было уже нечего, он повёл его в помещение, где находился котёл. В центре комнаты стоял сам котёл. От него во всех направлениях тянулось огромное количество труб, сообщающихся с каждым помещением завода.
Покровительственным тоном фабрикант пригласил работника приступать к делу. Спокойно и без суеты человек в голубом комбинезоне вынул из своей сумки один инструмент, маленький резиновый молоток.
Аккуратно и методично он начал простукивать различные участки машины, внимательно прислушиваясь к звукам, которые издавала металлическая поверхность. За десять минут он простучал датчики давления, термостаты, подшипники и соединения, где, как он предполагал, находится повреждение. Наконец, он вернулся к своей сумке с инструментами, положил на место маленький молоточек и выбрал большой молоток.
Он подошёл к одному из коленчатых соединений в одной из секций труб и нанёс несильный удар молотком. Эффект был мгновенным. Что-то сдвинулось, и паровой генератор перестал вибрировать.
Фабрикант был восхищён:
Изумительно! Изумительно! Пришлите мне счёт. Удвойте ваши расценки.
В этом нет необходимости, сэр, ответил работник.
Когда несколько дней спустя фабрикант получил счёт, он был ошеломлён. Сумма намного превышала его ожидания. 10000 фунтов стерлингов! Большие деньги по тем временам. Несмотря на то, что он заплатил намного больше тем экспертам, которые пытались исправить поломку, но потерпели неудачу, он знал, что они провели там несколько дней. И они были представителями компаний с отличной репутацией! А этот странный человек провёл там всего десять минут.
Фабрикант дал секретарше поручение, чтобы она отослала ему запрос с просьбой подробно расписать стоимость оказанных услуг.
Вскоре с почты пришел ответ.
За десять минут простукивания 1 фунт.
За знание того, куда нужно ударить 9999 фунтов.
Итого: 10000 фунтов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Mike 49 минут назад
Что-то тут не так, и показал он только кусочек платёжки, что там на самом деле непонятно. Я, конечно не в США живу, а в Канаде, неделю назад делал техосмотр в диллершипе, тоже посоветовали поменять воздушный фильтр. Сам фильтр 32 бакса с копейками, работа 20 баксов. Если б в США были цены как рассказывает этот товарищ, то у нас тут бы постоянно американцы ремонтировались, но сколько здесь живу - ни одного ещё не видел, хотя граница рядом (южная часть города как раз на границе заканчивается).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pterocactus 51 минуту назад
Не нравится-меняй сам, рукожоп!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Егор 52 минуты назад
1 доллар за работу, остальное за то, что мастер знает и умеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
427
MidMaster Час назад
Когда начинаешь думать головой, а не жопой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Мистер Фикс 2 часа назад
Каждая работа стоит денег.
Не хочешь платить - делай сам, или ищи того, кто сделает дешевле.
А учитывая, какие налоги в сша...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi 2 часа назад
<<Без лОха жить плохо>>
И так везде, а в сшп нае_алово это вообще стандартная модель поведения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

174582



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Суд приговорил экс-сенатора от КЧР Арашукова к пожизненному заключению
Суд приговорил экс-сенатора от КЧР Арашукова к пожизненному заключению
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Набирающие популярность в сообществах
Королева панк-стиля покинула этот мир
Королева панк-стиля покинула этот мир
Андрей Свиридов: звезда сериала "СашаТаня", жизнь за границей, почему развелся и как живет сейчас
Андрей Свиридов: звезда сериала "СашаТаня", жизнь за границей, почему развелся и как...
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора готовиться

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#Прикол#люди#Россия#путешествия#полиция#Казахстан#собаки
#интересно#животные#Ynews#подборка#СССР#забавно#сво#дети#картинки#франция
#Юмор#история#новый год#Жизнь#фотографии#познавательно#собака#знаменитости#Приколы#футбол
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мужчина купил автобус Higer и обустроил в нём дом Мужчина купил автобус Higer и обустроил в нём дом Bentley сыграла ремикс на популярную праздничную мелодию из «Щелкунчика» с использованием звуков завода Bentley сыграла ремикс на популярную праздничную мелодию из «Щелкунчика» с использованием звуков... Немецкая компания производит потрясающие копии раллийной классики Audi Sport Quattro Немецкая компания производит потрясающие копии раллийной классики Audi Sport Quattro Безумный лимузин-драгстер Mercedes-Benz с реактивным двигателем Безумный лимузин-драгстер Mercedes-Benz с реактивным двигателем Посмотрите, как новый Lucid Air Sapphire уничтожает Tesla Model S и Bugatti Chiron в дрэг-рейсинге Посмотрите, как новый Lucid Air Sapphire уничтожает Tesla Model S и Bugatti Chiron в дрэг-рейсинге

На что жалуетесь?

Вернуться