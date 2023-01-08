Вот почему нельзя злить поваров

Инцидент, попавший на камеру наблюдения, произошел в Мытищах, Подмосковье. Начальник решил выяснить отношения с поваром-женщиной и, не сдерживая эмоций, распустил руки. Вот только директор не учел, что повара очень хорошо умеют обращаться с ножом, и получил несколько прицельных ударов.