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Вот почему нельзя злить поваров

Вот почему нельзя злить поваров

Автор:
08 января 2023 12:30
Сообщество : Криминал
Метки: Повариха   видео   директор   криминал   на ножах   нож   повар   ресторан   
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С чего начался скандал между поваром и директором ресторана осталось за кадром, но вот финал разборок получился в духе хоррора.

Инцидент, попавший на камеру наблюдения, произошел в Мытищах, Подмосковье. Начальник решил выяснить отношения с поваром-женщиной и, не сдерживая эмоций, распустил руки. Вот только директор не учел, что повара очень хорошо умеют обращаться с ножом, и получил несколько прицельных ударов.


Мужчина скончался на месте до приезда скорой. На данный момент в произошедшем разбираются правоохранители.

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Метки: Повариха   видео   директор   криминал   на ножах   нож   повар   ресторан   
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24  комментария
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12k
Alex Djeff 53 минуты назад
"Ресторану в Мытищах срочно требуется директор. Обязательные требования:
- устойчивость к стрессовым ситуациям
- умение общаться с подчинёнными"

Да, не... Звонить не буду. Там текучка высокая...
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2k
владимир Минуту назад
Гениальный чурка. Бить человека с ножом верный способ с гуриями быстро встреться. Конечно по их горно-пещерным обычаям женщина это не человек и бить её можно и нужно. Их же богословы признали что она как животное, ну верблюд там или ишак. Ну так чурка все равно гениален. Ишак же он глупый и последствий своих действий не осознает. Вот к примеру решит чурка ишака вы.....бать а ноги ему не свяжет и копытом в башку получит через что помрет. Кто виноват тогда ишак или чурка глупый. Ясно же что не ишак. Чурка тогда и в рай наверное не попадет через свою глупость. Так и здесь помер от руки женщины, считай по своей вине никаких тебе гурий.
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4k
Frank Borman 2 минуты назад
Вау, хоррор. Если обижать кука, то можно получить несколько стабов найфом. Лучше уж не обижать.
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4k
alex 11 минут назад
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1k
Сергей Викторович 13 минут назад
Мужчина? Какой он мужчина?
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2k
Dema 16 минут назад
Аульские рассказы.
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28k
Alex 24 минуты назад
Черным черно
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Очередной "владыка забегаловки" решил что он рабовладелец...,но что то пошло не так. )
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2k
Похаб Стебаныч 36 минут назад
Самооборона подручными средствами, подтверждённая видеоматериалами. Ранения нанесены во время агрессивных действий. Тут даже превышение не пришить.
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18k
сергей костюнин 36 минут назад
Эх жисть моя жестянка ..
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11k
Джон Уик 36 минут назад
Видно на видео как он её затаскал. Причина такой агрессии со стороны мужика не понятно. Переквалифицируют как само защита.
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5k
Алексей Куликов 39 минут назад
Как бы у мусульман, женщина, чуть больше чем ничто. А тут отпор дала, руку подняла.
Недавно мусульманский богослов объяснял, что нужно бить, правда жён.
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10k
Serg 41 минуту назад
ну таких директоров и не жалко
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8k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Когда же, наконец, ужесточат оборот кухонных ножей? Полный беспредел творится. Пора уже законодателю озаботиться таким положением дел и ввести обязательную платную регистрацию, лицензирование, медкомиссию и хранение ножей в сейфах.
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1k
foma 84 52 минуты назад
Этому черноопому аксакалы, разве не внушали с детства, что на женщину руку поднимать атата?? а этот дебил решил учить не просто женщину, а женщину с ножом в руках. вообщем, сам нашел свою смерть.идиот
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6k
sumrаknn 57 минут назад
мусульманка походу кавказца на место поставила.
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576
Uganda Час назад
Убрали же раздел с чернухой. Не просто так.
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