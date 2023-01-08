Вот почему нельзя злить поваров

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С чего начался скандал между поваром и директором ресторана осталось за кадром, но вот финал разборок получился в духе хоррора.
Инцидент, попавший на камеру наблюдения, произошел в Мытищах, Подмосковье. Начальник решил выяснить отношения с поваром-женщиной и, не сдерживая эмоций, распустил руки. Вот только директор не учел, что повара очень хорошо умеют обращаться с ножом, и получил несколько прицельных ударов.
Мужчина скончался на месте до приезда скорой. На данный момент в произошедшем разбираются правоохранители.
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Да, не... Звонить не буду. Там текучка высокая...
Недавно мусульманский богослов объяснял, что нужно бить, правда жён.