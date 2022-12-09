И пожарил и потушил: неудачная жарка мяса в зале ресторана

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Приготовление еды на открытом огне в зале ресторана, которое запомнилось гостям надолго. Мясо теперь не только пожарено, но и потушено.
Наличие зонтов говорит о том, что у них это частое явление.
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Но запомнится на всю оставшуюся жизнь.
А так бы съели то мясо, и забыли.