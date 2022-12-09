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И пожарил и потушил: неудачная жарка мяса в зале ресторана

И пожарил и потушил: неудачная жарка мяса в зале ресторана

Автор:
09 декабря 2022 10:35
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   инцидент   огонь   повар   ресторан   фейл   
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Приготовление еды на открытом огне в зале ресторана, которое запомнилось гостям надолго. Мясо теперь не только пожарено, но и потушено.
Наличие зонтов говорит о том, что у них это частое явление.

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Метки: Прикол   видео   инцидент   огонь   повар   ресторан   фейл   
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50k
dima423 39 минут назад
во дебилы))
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9k
Игорь 24 минуты назад
проверка работоспособности пожаротушения - работает
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63k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Главное, что все живы и здоровы!
Но запомнится на всю оставшуюся жизнь.
А так бы съели то мясо, и забыли.
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Dobriy drug

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