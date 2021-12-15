Пьяный мужчина напал с ножом на сотрудницу пункта выдачи заказов

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В Севастополе нетрезвый мужчина решил напасть на сотрудницу пункта выдачи заказов. Агрессору не понравилось, что женщина не слушает его пьяные россказни и он схватился за нож.
Мужчина заявил, что будет резать всех и попытался нанести удар в область живота сотрудницы. К счастью, он не смог осуществить задуманное. Женщина успела сообщить о подозрительном "клиенте" начальнице, нападавшего разоружили и передали полицейским.
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Метки: Севастополь видео криминал нападение нож
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Как сообщили ForPost в УМВД Севастополя, по непонятным причинам об опасной ситуации полицию уведомили уже после того, как силами директора и его знакомого буйный гражданин был повержен и обезврежен. Прибывшие сотрудники ОМВД по Гагаринскому району задержали социально-опасного клиента, который оказался 67-летним жителем Ленинградской области.
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Пока что в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Полиция опрашивает очевидцев, а также изучает записи камер видеонаблюдения.
Потенциальныи преступник.
Обязательно постарается его применить