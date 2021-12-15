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Пьяный мужчина напал с ножом на сотрудницу пункта выдачи заказов

Пьяный мужчина напал с ножом на сотрудницу пункта выдачи заказов (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 08:04
Сообщество : Криминал
Метки: Севастополь   видео   криминал   нападение   нож   
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В Севастополе нетрезвый мужчина решил напасть на сотрудницу пункта выдачи заказов. Агрессору не понравилось, что женщина не слушает его пьяные россказни и он схватился за нож.
Мужчина заявил, что будет резать всех и попытался нанести удар в область живота сотрудницы. К счастью, он не смог осуществить задуманное. Женщина успела сообщить о подозрительном "клиенте" начальнице, нападавшего разоружили и передали полицейским.

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Метки: Севастополь   видео   криминал   нападение   нож   
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19  комментариев
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17k
DeniZZka Час назад
Старый белочник. Поедет теперь в места не столь отдалённые.
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portroy 4 минуты назад
Удивился, такая новость и не из Петербурга? А в комментах пишут, что бухарик то из Ленинградской области, все встало на свои места))))
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1k
Руслан Новак 22 минуты назад
Смотрю я на нынешних пенсионеров и ужасаюсь. Процентов 90 седят каждый вечер и втыкают в телевизор. Только единицы пытаются думать своей головой, как то суетиться, одним словом продолжать жить. И чем больше человек втыкает в ящик тем быстрее он тупеет. Процесс происходит на глазах и необратим. Я лет 20 не смотрю телевизор, но теперь ещё и начинаю его бояться.
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9k
Vacony 36 минут назад
за то вежливо то как... что Вы хотите ? Убить Вас... и т.д. Севастополь - вежливый город ))
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70k
Иван 44 минуты назад
После чего извлек из кармана нож и начал пытаться достать им убежавшую за стойку работницу. О происходящем девушка успела сообщить директору, и пока не прибыла подмога, как могла уклонялась от сверх всяких мер проблемного клиента.

Как сообщили ForPost в УМВД Севастополя, по непонятным причинам об опасной ситуации полицию уведомили уже после того, как силами директора и его знакомого буйный гражданин был повержен и обезврежен. Прибывшие сотрудники ОМВД по Гагаринскому району задержали социально-опасного клиента, который оказался 67-летним жителем Ленинградской области.

Причины, по которым очередного пенсионера из Северной столицы обуяла жажда крови, официально не озвучены. Однако, собственные источники ForPost в экстренных службах сообщили, что причиной происшествия стала обеспокоенность пенсионера введенными против Российской Федерации санкциями. После просмотра телепередач мужчина утвердился во мнении, что в сложностях взаимоотношений России и США виноваты конкретные государства и этносы, и решил отомстить их представителям. Поиски врагов привели пенсионера в пункт выдачи интернет-заказов – хотя нужных ему людей не нашлось и там, житель Ленинградской области всё же решил реализовать свой замысел.

Пока что в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Полиция опрашивает очевидцев, а также изучает записи камер видеонаблюдения.
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4k
Александр 59 минут назад
А девочке вообще пойух, стоит блин в телефоне лазит, тут мразота с ножом, а ей на буковки лишь бы нажимать...
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978
neskaju20 Час назад
Продавцам надо разрешить держать ствол в магазине, чтобы отстреливать таких идиотов.
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462
Ямщик Час назад
Позорище!
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
покушение на убийство . присядет теперь подлечится от алкоголизма . выйдет уже нормальным зека . таких надо на опыты в психиатрию сдавать .
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82k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Если человек носит примере нож - держитесь от такого подальше.
Потенциальныи преступник.
Обязательно постарается его применить
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37k
Лесли 🥰 2 часа назад
Дол*бо*е*б старый!
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