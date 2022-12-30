На Кольцевой линии столичного метрополитена запустили новогодний поезд со стразами

Дептранс Москвы рассказал о запуске новогоднего поезда на Кольцевой. Там будет ездить поезд, украшенный стразами. Полностью блестящий поезд. Кого-то ждут очень гламурные праздники!
На Кольцевой линии московского метрополитена появится 13 новогодних поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— В этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов. Среди них сверкающий состав на Кольцевой линии. Такой поезд мы запустили впервые и надеемся, он поднимет настроение всем пассажирам, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Всего на семь вагонов праздничного поезда ушло 23,8 млн штук кристаллов. Состав кропотливо украшали несколько дней.
Заммэра уточнил, что большую часть расходов по украшению городского транспорта в этом году взяли на себя производители, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
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