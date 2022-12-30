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На Кольцевой линии столичного метрополитена запустили новогодний поезд со стразами

На Кольцевой линии столичного метрополитена запустили новогодний поезд со стразами

Автор:
30 декабря 2022 12:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   видео   гламур   интересное   поезд   стразы   фото   
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Дептранс Москвы рассказал о запуске новогоднего поезда на Кольцевой. Там будет ездить поезд, украшенный стразами. Полностью блестящий поезд. Кого-то ждут очень гламурные праздники!

На Кольцевой линии московского метрополитена появится 13 новогодних поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— В этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов. Среди них сверкающий состав на Кольцевой линии. Такой поезд мы запустили впервые и надеемся, он поднимет настроение всем пассажирам, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Всего на семь вагонов праздничного поезда ушло 23,8 млн штук кристаллов. Состав кропотливо украшали несколько дней.

Заммэра уточнил, что большую часть расходов по украшению городского транспорта в этом году взяли на себя производители, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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Метки: Метро   Москва   видео   гламур   интересное   поезд   стразы   фото   
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7  комментариев
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47k
Прораб Час назад
Я уже слышу истошный вой на болотах
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3k
le4t 9 минут назад
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163
ruslan d 51 минуту назад
Круто , очень позитивные паровозики )))
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poбт 54 минуты назад
у кого то явно пригорит от "23,8 млн штук кристаллов" хотя по сути это просто лист обычного стекла отлитый в матрице
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17k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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