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В московском метро мужчина столкнул подростка под поезд

В московском метро мужчина столкнул подростка под поезд

Автор:
09 марта 2023 18:24
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   видео   подросток   поезд   покушение   
2957
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Школьник чудом остался жив, получив лишь незначительные травмы от падения.

Сегодня днём на станции метро "Киевская" 61-летний мужчина столкнул под приближающийся электропоезд незнакомого подростка. Школьнику крупно повезло, он рухнул за пределы путей и поезд его не задел. Злоумышленника сразу же задержали очевидцы и держали до прихода полицейских.

Личность преступника не раскрывается, но известно, что он не однажды обращался за помощью к психиатрам. Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Метки: Метро   Москва   видео   подросток   поезд   покушение   
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45  комментариев
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5k
4ijik Час назад
Как его хорошо приложили о стену. Надеюсь ещё добавили. КАК такие больные могут ходить по улицам? Это же как бешенная собака, в любую секунду может кинуться. А с бешенными собаками все знают как поступать.
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1k
Александр Секунду назад
Он обращался за помощью , но , всем похер ...
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10k
Shtoppi 3 минуты назад
теперь этот дядя поедет на зону или в стационар закрытого типа, за народные деньги на полный пансион, посидеть-подлечиться так сказать. А паренек которого он толкнул, по всей видимости отправится к психологам и уже за свой счет.
вот так и живем.
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20k
иванов дмитрий 12 минут назад
Я бы немного изменил закон.
Если псих и необходимо лечение.
То надо сначала лечить , а потом , если вылечили , то на зону за содеянное.
А то слишком много развелось тех , кто не отвечает за свои поступки.
.
Данный конкретный случай.
Сначала в психушку закрытого типа , и если вылечат на 10 лет на зону , за покушение на убийство.
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33k
russger 14 минут назад
Уепан старый. Не зря мне мама до сих пор говорит не стоять близко к подъезжающему поезду, мало ли таких вот мразей
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1k
Карл Колбасов 15 минут назад
Лечить этого говно надо до тех пор пока не умрет. И имущество на пацана все переписать.
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16k
Vital Idol 17 минут назад
вот тут пишут - расстрелять, на 10 лет...на Донбасс минные поля разминировать! всё польза!
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−18
Иван Петрович 17 минут назад
В московском метро мужчина столкнул подростка под поезд

Небось сопляк х .у я ми обложил мужика?
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130
Alex Kodi Иван Петрович 10 минут назад
И что, это повод толкать под поезд? Даже если он и обложил матами, влепить пару хороших затрещин, но не под рельсы.
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430
Вася Васильев 24 минуты назад
Обращался к психиатру и такое исполнил, значит либо доктора на общий режим на десятку либо психа этого на десять лет в дурку. Не обращался к психиатру то муделя этого старого на 10 лет общего режима. Один хрен старый и пользы от него нет. Всю собственность, что у него есть переоформить по пацана.
Так было бы справедливо.
Но на самом деле эта гнида старая получит пару лет условно и 500ре штрафа. .
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9k
Онотолей Полчаса назад
Таких надо стрелять.Это биомусор а не человек.
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12k
Kostick Полчаса назад
дурикам таким следует тату на лбу делать, и обязать носить специальную повязку, одежду, пофик что, главное чтобы окружающие видели потенциальную опасность. для право и левозащитников скажу одно - люди имеют право знать о том, что рядом находится опасность. этот человек, да больной, не будет нести никакой ответственности за свой поступок. а ребёнок мог погибнуть.
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21k
BiZ 36 минут назад
какие еще запределы путей, еьанат? там нет места у стены никакого. упал он в яму между путями.
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430
Вася Васильев BiZ Полчаса назад
между путямИ, еьанат? Там что много этих путей?
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430
Вася Васильев BiZ 12 минут назад
другое дело. Ну а вообще места между правой рельсой и стенкой вполне хватит, что бы составом не зацепило.
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5k
мемфрид 40 минут назад
А он же дурик, полежит полгодика и пойдет гулять. Голиковой привет
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704
Бывалый 41 минуту назад
Хоть он и псих, но тварь поняла, что натворила и ломанулась бежать.
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18k
Robin Hood 47 минут назад
Посадить передаст в одиночку и ключи выкинуть йухан. Чтоб он подох медленной смертью.
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43k
Aleksandr 47 минут назад
для тех, кто в теме...

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14k
Кот Скрипалей 48 минут назад
У меня подругу так столкнули, я после этого всегда стою у стены, или иду к первому вагону.
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9k
Juli 51 минуту назад
когда сначала вообще не повезло, а потом прям сильно повезло.
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2k
ChePaev Час назад
самое страшное, что этот дурачок не осознает значение своих действий, его спроси потом, он не собирался тине хотел причинить вреда этому мальчику. Он сам не понимает что он болен головой. Это очень сложный вопрос с такими людьми, естессно после этого инцидента он врядли покинет стены закрытого лечебного учреждения, но сколько таких скрытых, ждущих своего обострения и срыва башни еще ходит по улицам?
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18k
Александр Час назад
Хорошо что жив остался и не покалечился.
А упыря на кол.
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40k
Сергей Час назад
Сбросить надо падлу под следующий поезд
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