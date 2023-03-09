В московском метро мужчина столкнул подростка под поезд

Школьник чудом остался жив, получив лишь незначительные травмы от падения.
Сегодня днём на станции метро "Киевская" 61-летний мужчина столкнул под приближающийся электропоезд незнакомого подростка. Школьнику крупно повезло, он рухнул за пределы путей и поезд его не задел. Злоумышленника сразу же задержали очевидцы и держали до прихода полицейских.
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Личность преступника не раскрывается, но известно, что он не однажды обращался за помощью к психиатрам. Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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вот так и живем.
Если псих и необходимо лечение.
То надо сначала лечить , а потом , если вылечили , то на зону за содеянное.
А то слишком много развелось тех , кто не отвечает за свои поступки.
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Данный конкретный случай.
Сначала в психушку закрытого типа , и если вылечат на 10 лет на зону , за покушение на убийство.
Небось сопляк х .у я ми обложил мужика?
Так было бы справедливо.
Но на самом деле эта гнида старая получит пару лет условно и 500ре штрафа. .
у стены нет углубления. между рельсами - глубокая яма, позволяющая даже в полусидячем пригнувшимся состоянии не получить по башке. у стены просто невозможно успеть правильно лечь - зацепит обязательно, а где зацепит - там и размотает. удивительно, что он вообще успел быстро упасть в эту яму.
Но данная картинка-это образец совсем не детского сериала.
По уровню кровищи и дерьмища он заметно превосходит любой "ментовский" сериал с ТВ или пиндосский боевик.
Так что мнение "не смотрел, но осуждаю"-признак узколобости и ограниченности...
А упыря на кол.