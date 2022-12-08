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Австралиец устроил световое шоу, пытаясь украсть медь с электроподстанции

Австралиец устроил световое шоу, пытаясь украсть медь с электроподстанции

Автор:
08 декабря 2022 10:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Мельбурн   в мире   видео   кража   медь   
815
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В Мельбурне неизвестный мужчина проник на работающую электрическую подстанцию, чтобы разжиться медью. Однако осуществить задуманное у него не получилось. Неосторожные действия привели к нескольким взрывам и отключению света во всём районе.
Если бы воришке удалось осуществить задуманное, то его добыча оценивалась бы примерно в 667 долларов (около 42 тысяч рублей). Сейчас полиция разыскивает злоумышленника, который устроил неудачную, но яркую кражу.

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Метки: Австралия   Мельбурн   в мире   видео   кража   медь   
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9  комментариев
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3k
Константин Час назад
Да там открыто было, мимо проходил )
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12k
? ? ? 16 минут назад
напомнило
Ссылка youtu.be
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4k
Frank Borman 41 минуту назад
Цэ зрада. Кляты москали не дали хохлу покрасть медяху.
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Неужели в австралии крадут провода?Там бабы, в трусах залитых красной краской,не пробегали?
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565k
АРОН Час назад
А где же КАРМА?
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18k
alexis Час назад
Да он и не крал, зашёл отлить.
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15k
Виталий Касандров 2 часа назад
Я так понял хохлы и до Австралии добрались.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Пусть наличие всех Сар Коннор проверят на всякий случай)) Может, через этот портал можно в одежде перемещаться.
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