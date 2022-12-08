Австралиец устроил световое шоу, пытаясь украсть медь с электроподстанции

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В Мельбурне неизвестный мужчина проник на работающую электрическую подстанцию, чтобы разжиться медью. Однако осуществить задуманное у него не получилось. Неосторожные действия привели к нескольким взрывам и отключению света во всём районе.
Если бы воришке удалось осуществить задуманное, то его добыча оценивалась бы примерно в 667 долларов (около 42 тысяч рублей). Сейчас полиция разыскивает злоумышленника, который устроил неудачную, но яркую кражу.
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