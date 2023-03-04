Перекрестился и украл: мужчина обчистил петербургский храм на 380 тысяч рублей

Вчера днём в храм Преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге наведался очень набожный вор. Он много крестился перед образами, но заметив золотой увесистый крест и евангелие, видимо, поддался искушению. Он взял предметы с подставки, положил в пакет и спокойным шагом покинул церковь, не забыв на выходе перекреститься.





В момент кражи в храме никого не было. И мужчина, похоже, думал, что на него взирает лишь всевидящий и милосердный Бог, но это оказалось не так. Камеры сегодня установлены даже в церквях.