Перекрестился и украл: мужчина обчистил петербургский храм на 380 тысяч рублей

Бог-то простит, а вот судья — вряд ли.
Вчера днём в храм Преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге наведался очень набожный вор. Он много крестился перед образами, но заметив золотой увесистый крест и евангелие, видимо, поддался искушению. Он взял предметы с подставки, положил в пакет и спокойным шагом покинул церковь, не забыв на выходе перекреститься.
В момент кражи в храме никого не было. И мужчина, похоже, думал, что на него взирает лишь всевидящий и милосердный Бог, но это оказалось не так. Камеры сегодня установлены даже в церквях.
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В тот же день в полицию обратился чтец из храма. Он передал запись с камеры наблюдения и сообщил, что мужчина похитил церковной утвари на 383 тысячи рублей. Набожного похитителя уже ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Возможно это целенаправленное действие человека, не очень-то и церковного.
Верим-верим.
"золотой увесистый крест и евангелие"
384тыщи! ниче так.. хорошо живут.
Это ж суть этой религии - твори что хочешь, главное - перед смертью признай себя рабом Израильского бога - и ты прощён.