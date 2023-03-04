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Перекрестился и украл: мужчина обчистил петербургский храм на 380 тысяч рублей

Перекрестился и украл: мужчина обчистил петербургский храм на 380 тысяч рублей

Автор:
04 марта 2023 12:12
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   видео   золото   кража   крест   храм   
975
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Бог-то простит, а вот судья — вряд ли.

Вчера днём в храм Преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге наведался очень набожный вор. Он много крестился перед образами, но заметив золотой увесистый крест и евангелие, видимо, поддался искушению. Он взял предметы с подставки, положил в пакет и спокойным шагом покинул церковь, не забыв на выходе перекреститься.


В момент кражи в храме никого не было. И мужчина, похоже, думал, что на него взирает лишь всевидящий и милосердный Бог, но это оказалось не так. Камеры сегодня установлены даже в церквях.

В тот же день в полицию обратился чтец из храма. Он передал запись с камеры наблюдения и сообщил, что мужчина похитил церковной утвари на 383 тысячи рублей. Набожного похитителя уже ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Метки: Санкт-Петербург   видео   золото   кража   крест   храм   
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13  комментариев
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372
Вася Васильев 20 минут назад
Всё справедливо, он попросил бога помочь бог ему сказал иди в храм и возьми сколько надо.
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9k
Шамсуддин 5 минут назад
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9k
alex9845 6 минут назад
Золотой увесистый крест лежит просто вот так вот..? Потрясающий уровень доверия.
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72k
Штирлиц 9 минут назад
"В тот же день в полицию обратился чтец из храма." т.е. своему начальству они не доверяют в вопросе наказания???
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2k
Oskarin 11 минут назад
кстати, в исламе прощается всего одна кража - это кража Корана...
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5k
satra 15 минут назад
Как-то он по-своему крестится, уголком.
Возможно это целенаправленное действие человека, не очень-то и церковного.
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42k
turyst 23 минуты назад
Ага. Такие ценные вещи и не запертые лежат.
Верим-верим.
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1k
Виталий Полчаса назад
Если его поймают, то он скажет "что он попросил прощения у бога и бог его простил, поэтому его надо отпустить" а полиция пусть докажет обратное, если сможет.
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52k
smakido Полчаса назад
Его не иначе как бес попутал!
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12k
..: Атеист :.. 42 минуты назад
А камеры зачем? Не доверяют создателю?) ...
"золотой увесистый крест и евангелие"
384тыщи! ниче так.. хорошо живут.
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6
Александр Пистолетов Опиум для народа 3 минуты назад
Израильский бог Сатана
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