В Тюмени женщина ударила чужого ребенка в подъезде

Судя по видео, женщине просто не понравилось, что ребенок встал слишком близко к лифту. Она отчитала его и дала пощечину.
«Законный представитель несовершеннолетнего вчера обратился в отделение полиции № 6. В настоящее время проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка в соответствие с законодательством», – рассказал корреспонденту «ФедералПресс» руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.
Судя по надписям на видео, инцидент произошел вчера в 17:39.
Однако реакция тюменцев на пощечину оказалась неоднозначной. В комментариях многие предположили, что мальчик нагрубил женщине. Тем не менее нашлись и те, кто осудил такое поведение со стороны взрослого человека.
«Даже если он себя плохо ведет, его бить не обязательно. Попробовать поговорить с ним надо. Если не понимает, то уйти, а никак не бить», – пишут горожане.
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