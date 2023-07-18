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В Тюмени женщина ударила чужого ребенка в подъезде

В Тюмени женщина ударила чужого ребенка в подъезде

Автор:
18 июля 2023 11:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Тюмень   дети   женщина   лифт   пощечина   ударила ребенка   
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Судя по видео, женщине просто не понравилось, что ребенок встал слишком близко к лифту. Она отчитала его и дала пощечину.

«Законный представитель несовершеннолетнего вчера обратился в отделение полиции № 6. В настоящее время проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка в соответствие с законодательством», – рассказал корреспонденту «ФедералПресс» руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

Судя по надписям на видео, инцидент произошел вчера в 17:39.


Однако реакция тюменцев на пощечину оказалась неоднозначной. В комментариях многие предположили, что мальчик нагрубил женщине. Тем не менее нашлись и те, кто осудил такое поведение со стороны взрослого человека.

«Даже если он себя плохо ведет, его бить не обязательно. Попробовать поговорить с ним надо. Если не понимает, то уйти, а никак не бить», – пишут горожане.


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Метки: Видео   Тюмень   дети   женщина   лифт   пощечина   ударила ребенка   
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5  комментариев
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10k
Б.Касторский 49 минут назад
Что-то который день на Фишках показывают "воспитателей". Сначала думаешь, возможно ребенок и правда нашкодил. Но позже приходит осознание, мало того что это ребенок, так ещё и сами "воспитатели" больше напоминают быдло. И тот административный штраф, что они получат не изменит их сущности. Может родители ребенка дадут ответную пощечину, в целом правильно, на мой взгляд.
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204
piharev1 17 минут назад
ДО НИХ ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ДОСТУЧАТЬСЯ а уж если узкие то темболее только так
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14k
Kostick Полчаса назад
нагрубил? так она первая его затронула, причем физически.
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2k
max 52 минуты назад
порвать ей что ни будь
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