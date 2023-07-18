В Тюмени женщина ударила чужого ребенка в подъезде

«Законный представитель несовершеннолетнего вчера обратился в отделение полиции № 6. В настоящее время проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка в соответствие с законодательством», – рассказал корреспонденту «ФедералПресс» руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

Судя по надписям на видео, инцидент произошел вчера в 17:39.





Однако реакция тюменцев на пощечину оказалась неоднозначной. В комментариях многие предположили, что мальчик нагрубил женщине. Тем не менее нашлись и те, кто осудил такое поведение со стороны взрослого человека.