Новосибирцев возмутил парень, спихнувший гору мусора в шахту лифта

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В одной из многоэтажек у парня часть отходов из пакета вывалилась на пол. Он не растерялся и стал спихивать мусор в отверстие шахты лифта.
Убрав основное, он спокойно удалился.
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