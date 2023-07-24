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Новосибирцев возмутил парень, спихнувший гору мусора в шахту лифта

Новосибирцев возмутил парень, спихнувший гору мусора в шахту лифта

Автор:
24 июля 2023 09:58
Метки: Видео   гора   лифт   люди   мусор   отходы   
749
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В одной из многоэтажек у парня часть отходов из пакета вывалилась на пол. Он не растерялся и стал спихивать мусор в отверстие шахты лифта.

Убрав основное, он спокойно удалился.

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Метки: Видео   гора   лифт   люди   мусор   отходы   
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